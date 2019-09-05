2019-09-05T11:19:40+03:00
Политика

«Уходя с должности, он не уходит из команды»: трудовой договор с первым заммэра Якутска расторгнут

Сардана Авксентьева настаивает, чтобы Владимир Федоров отстаивал свои права в суде
Нинель ГУСЕВА
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По поручению главы города представление прокуратуры рассмотрела комиссия во главе с руководителем аппарата окружной администрации Павлом Кириллиным.По поручению главы города представление прокуратуры рассмотрела комиссия во главе с руководителем аппарата окружной администрации Павлом Кириллиным.Фото: ЯСИА
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Трудовой договор с первым заммэра Якутска расторгнут. Об этом глава города Сардана Авксентьева сообщила в своем Instagram.

- Сегодня нам с Владимиром Юрьевичем пришлось принять непростое решение. В связи с тем, что было нарушено действующее законодательство при оформлении его на должность первого заместителя главы города Якутска, я вынуждена расторгнуть его трудовой договор (отдельное «спасибо» бывшим работникам кадровой службы). Я благодарю Владимира Юрьевича за понимание сложившейся ситуации, он всегда думает, прежде всего, о родном городе и горожанах, и поэтому сейчас не хочет становиться камнем преткновения. Вместе с тем, я настаиваю на том, чтобы он отстаивал свои права в судебном порядке, это право каждого из нас. Я буду рада, если суд восстановит его в должности, так как он за прошедший год на деле доказал свою компетентность и профессионализм, - написала Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева: «Я буду рада, если суд восстановит его в должности». Фото: Социальные сети

Сардана Авксентьева: «Я буду рада, если суд восстановит его в должности».Фото: Социальные сети

Глава Якутска также подчеркнула, что, уходя с должности, Владимир Федоров не уходит из команды – «его энергия и решительность и дальше будут направлены на улучшение жизни города».

На своей странице в соцсети первый заммэра Якутска написал, что решение главы города оспаривать не будет.

- Со вчерашнего дня я получаю сотни сообщений со словами благодарности, звонки с предложениями помощи и поддержки. Это бесценно! Как я и сказал, решение главы города, Сарданы Владимировны я оспаривать не буду! На какой должности, в каком статусе бы и ни был я всегда помогал своему городу и буду это делать, - отметил Владимир Федоров.

4 сентября в мэрию Якутска поступило представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе. По данным надзорного ведомства, уровень образования первого заместителя главы города не соответствует квалификационным требованиям к занимаемой им должности.

По поручению главы города представление прокуратуры рассмотрела комиссия во главе с руководителем аппарата окружной администрации Павлом Кириллиным. Члены комиссии посчитали предписание прокуратуры обоснованным и рекомендовали освободить Владимира Федорова от занимаемой должности.

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Соответствующее представление прокуратуры рассмотрит комиссия во главе с руководителем аппарата мэрии (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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