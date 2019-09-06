Завершены работы по надвижке пролетов самого большого моста в Якутии

Завершены работы по сборке и надвижке пролетных строений самого большого моста в Якутии – через реку Марха. Мостовой переход возводится на 756 км федеральной трассы «Вилюй».

Подрядчик выполнил работы по конвейерно-тыловой сборке пролета массой 3743 тонны и ее надвижке на 560 метров. При сборке применены одна анкерная и три стапельные опоры. Надвижка производилась с помощью толкающих устройств с гидравлическими домкратами.

При строительстве объекта особое внимание уделяется качеству и срокам выполнения работ. Проектом предусмотрены возведение 560-метрового моста через реку Марха и двух мостов через урочище «Мар» длиной 55 и 34 погонных метра, а также строительство 6 км автодороги III технической категории с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, потребуется устройство более 7 тысяч погонных метров барьерного ограждения, систем водоотвода, электроосвещения и обустройство двух автобусных остановок.

560-метровый мостовой переход возводится на 756 км федеральной трассы «Вилюй».

Мост через Марху – важнейшее звено федеральной трассы «Вилюй». Его ввод в эксплуатацию в конце этого года позволит обеспечить круглогодичный проезд в Нюрбинский район. Мостостроители планируют сдать объект в срок.

Паромная и ледовая переправы, которыми жители райцентра пользовались ранее, будут ликвидированы.