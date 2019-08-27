2019-08-27T12:00:04+03:00
Недвижимость

Заканчивается строительство самого большого моста в Якутии

560-метровый мостовой переход через реку Марха позволит обходиться без паромной переправы в Нюрбу
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Наличие моста значительно упростит и ускорит поездку со столицы в Нюрбу.Наличие моста значительно упростит и ускорит поездку со столицы в Нюрбу.
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Строительство моста через реку Марха на 756 км трассы «Вилюй» выполнено на 81%. Мостостроители планируют сдать объект в срок.

Возведены опоры моста, идет сборка, монтаж и гидроизоляция пролетных строений, на подходах к объекту ведется устройство нижнего слоя основания из чёрного щебня и верхнего слоя основания из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

При строительстве объекта особое внимание уделяется качеству и сроку выполнения работ. Проектом предусмотрены возведение 560-метрового моста через реку Марха и двух мостов через урочище «Мар» длиной 55 и 34 погонных метра, а также строительство 6 км автодороги III технической категории с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, потребуется устройство более 7 тысяч погонных метров барьерного ограждения, систем водоотвода, электроосвещения и обустройство двух автобусных остановок.

Мост через Марху – важнейшее звено федеральной трассы «Вилюй». Его ввод в эксплуатацию в конце этого года позволит обеспечить круглогодичный проезд в Нюрбинский район.

Паромная и ледовая переправы, которыми водители пользовались ранее, будут ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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