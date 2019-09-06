МРТ, рентген, маммограф: в Гагаринском округе Якутска построят «Умную поликлинику»

К 2022 году в Гагаринском округе Якутска построят «Умную поликлинику». Соглашение о государственно-частном партнёрстве при финансировании, проектировании, строительстве и технической эксплуатации нового объекта подписали глава республики Айсен Николаев и член совета директоров группы ВИС Сергей Ромашов.

Поликлинический комплекс площадью 8500 квадратных метров на 600 посещений в смену появится в Гагаринском округе Якутска. Стоимость строительства и оснащения «Умной поликлиники» - 1,7 млрд рублей.

Комплекс будет оснащён современными магнитно-резонансными томографами, цифровыми ультразвуковыми диагностическими системами экспертного класса, рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюрографическим оборудованием. Оборудование планируется подключить к единой информационной системе «умная поликлиника». Данные будут передаваться лечащему врачу в электронном формате, что позволит избежать повторных посещений регистратуры при направлении пациентов к другим специалистам и оптимизирует общее время работы врачей.

Поставку, пуско-наладку и последующую техническую эксплуатацию оборудования в течение 7 лет после ввода объекта в эксплуатацию обеспечит группа «ВИС».

В 2016 году в рамках государственно-частного партнёрства группа «ВИС» приступила к строительству 12 социальных объектов в Якутске. На Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке с 4 по 6 сентября, стало известно, что группа построит в столице республики культурный кластер мирового уровня – Арктический центр эпоса и искусств.

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Арктический центр эпоса и искусств в Якутске построит группа «ВИС»

Соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума (ПОДРОБНОСТИ)