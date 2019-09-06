2019-09-06T05:03:40+03:00
Общество

МРТ, рентген, маммограф: в Гагаринском округе Якутска построят «Умную поликлинику»

Комплекс площадью 8500 квадратных метров рассчитан на 600 посещений в смену
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Стоимость строительства и оснащения объекта - 1,7 млрд рублей.Стоимость строительства и оснащения объекта - 1,7 млрд рублей.
Изменить размер текста:

К 2022 году в Гагаринском округе Якутска построят «Умную поликлинику». Соглашение о государственно-частном партнёрстве при финансировании, проектировании, строительстве и технической эксплуатации нового объекта подписали глава республики Айсен Николаев и член совета директоров группы ВИС Сергей Ромашов.

Поликлинический комплекс площадью 8500 квадратных метров на 600 посещений в смену появится в Гагаринском округе Якутска. Стоимость строительства и оснащения «Умной поликлиники» - 1,7 млрд рублей.

Комплекс будет оснащён современными магнитно-резонансными томографами, цифровыми ультразвуковыми диагностическими системами экспертного класса, рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюрографическим оборудованием. Оборудование планируется подключить к единой информационной системе «умная поликлиника». Данные будут передаваться лечащему врачу в электронном формате, что позволит избежать повторных посещений регистратуры при направлении пациентов к другим специалистам и оптимизирует общее время работы врачей.

Поставку, пуско-наладку и последующую техническую эксплуатацию оборудования в течение 7 лет после ввода объекта в эксплуатацию обеспечит группа «ВИС».

В 2016 году в рамках государственно-частного партнёрства группа «ВИС» приступила к строительству 12 социальных объектов в Якутске. На Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке с 4 по 6 сентября, стало известно, что группа построит в столице республики культурный кластер мирового уровня – Арктический центр эпоса и искусств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Арктический центр эпоса и искусств в Якутске построит группа «ВИС»

Соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Якутии впервые напишут «ИТ-диктант»
"Чистый четверг": сотрудники кинотеатра "Центральный" провели генеральную уборку в честь Дня Города
Якутские спасатели отыскали потерявшегося на Зеленом лугу юношу-инвалида
За сутки в Якутии ликвидировано 6 пожаров
В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Амге появился первый арт-объект
Экологи Якутии проводят проверку по факту загрязнения реки Чульман
«Прошагай город»: в Якутске пройдет командный туристический квест
В Якутске на два дня перекроют одну из улиц
Завтра в Якутске временного отключения воды не будет
Ночью и утром небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске на 6 сентября
В Якутии заработал новый горно-перерабатывающий комплекс по производству серебра
4 млрд рублей ежегодной экономии: Ленский мост соединит Дальний Восток и Арктику
В отдаленных районах Якутии построят атомные электростанции малой мощности