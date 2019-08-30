2019-08-30T05:01:46+03:00
Происшествия

В Якутске задержали сотрудника полиции, сбежавшего со службы с табельным оружием

Беглеца, которого разыскивали три дня, опознали горожане
Нинель ГУСЕВА
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После окончания служебной проверки Айтал Томский будет уволен из органов внутренних дел.После окончания служебной проверки Айтал Томский будет уволен из органов внутренних дел.
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29 августа в Якутске задержали сотрудника транспортной полиции, сбежавшего с места службы с табельным оружием. Задержать беглеца, которого разыскивали три дня, помогли жители города.

При себе у 27-летнего старшего сержанта Айтала Томского был служебный пистолет Макарова с двумя магазинами и 16 патронами к нему. Утром 26 августа он получил табельное оружие, а затем пошел в курилку, перепрыгнул через забор и скрылся.

Как выяснилось, покинув пост, сотрудник патрульно-постовой службы аэропорта Якутск направился домой, где переоделся в гражданское и скрылся. В его квартире были обнаружены форменное обмундирование, резиновая дубинка, носимый терминал доступа к базам данных, наручники БРС, рация и пустая кобура.

Беглого сотрудника полиции узнали горожане на одной из улиц Якутска. Фото: News.Ykt.Ru.

Беглого сотрудника полиции узнали горожане на одной из улиц Якутска. Фото: News.Ykt.Ru.

Розыск самовольно покинувшего место службы сотрудника полиции занял три дня. 29 августа на одной из улиц Якутска Айтала Томского узнали горожане, которые сразу же позвонили в полицию.

Беглеца задержали прибывшие на место сотрудники ДПС, республиканского ФСБ и МВД на транспорте. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, у него изъяты табельное оружие и 14 патронов. Обстоятельства пропажи двух патронов устанавливаются.

Проводится служебная проверка, по окончанию которой Айтал Томский будет уволен из органов внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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