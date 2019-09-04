Первый заммэра Якутска может лишиться должности из-за отсутствия необходимой квалификации

Первый заммэра Якутска Владимир Федоров может лишиться должности из-за отсутствия необходимой квалификации. Соответствующее представление прокуратуры по поручению главы города рассмотрит комиссия во главе с руководителем аппарата окружной администрации.

В мэрию поступило представление прокуратуры Якутска об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе. По данным надзорного ведомства, уровень образования первого заместителя главы города не соответствует квалификационным требованиям к занимаемой им должности.

Согласно республиканскому закону «О муниципальной службе» для замещения высшей группы должностей муниципальной службы требуется наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 5 лет.

При поступлении на муниципальную службу Владимир Федоров представил диплом бакалавра, выданный Байкальским госуниверситетом, по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Представление прокуратуры рассмотрит комиссия под председательством заместителя главы – руководителя аппарата мэрии Павла Кириллина. Ответ органам прокуратуры будет направлен по итогам заседания комиссии в установленные сроки.

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