В кабинете первого заммэра Якутска прошли обыски

13 мая в кабинете первого заместителя главы Якутска прошли обыски. Владимир Федоров прокомментировал следственные действия в видеообращении в своем Инстаграм:

«Сегодня, 13 мая, в моем кабинете в мэрии города Якутска проводятся обыск и изъятие документов. Этот обыск, согласно постановлению, которое мне показали, проводится в рамках уголовного дела в отношении компании «Виктория», в которой работает моя супруга. Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что были доначислены налоги. Была проведена налоговая проверка, она длилась более трех лет. И уголовное дело возбудили через месяц после 9 сентября, когда мы с Сарданой Владимировной выиграли в выборах мэра города Якутска. В октябре начали проводиться следственные действия. У нас провели обыски практически везде, где можно было, начиная с нашей квартиры и заканчивая штабом, где у нас располагалась предвыборная кампания в «Сахаэкспоцентре». Изъятий никаких не произошло.

Сейчас обыск проходит в моем кабинете. Не могу понять, с какой целью это делается, для чего это делается. Почему-то изъяли пакет документов касательно земельного участка на Чочур Муран. Этот земельный участок, который находится под домом купца Мигалкина, я подарил городу в честь своего 50-летия. Сегодня к нам обращаются многие горожане и жители города. Например, семья Хатылаевых на этом участке хотела сделать базу для развития народного творчества. Сейчас этот вопрос как раз решается.

Какая цель обыска в моем кабинете, если бухгалтерия находится совсем в другом здании, где уже проводились обыски? Все документы были переданы налоговой инспекции во время налоговой проверки, а также при следственных действиях. Хочу отметить, что все документы были представлены и в судебные органы. Поэтому изъятие этой папки с документами по Чочур Мурану, наверно, какой-то формальный повод для того, чтобы что-то там посмотреть или изучить».

Официальных комментариев от следственных органов пока не последовало.