«Он резко ударился о склон»: к расследованию крушения Ан-2 в Якутии, где погибли два человека, приступила комиссия МАК

К расследованию крушения Ан-2 в Якутии приступила комиссия МАК. Авиакатастрофа произошла утром 30 августа в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района республики.

На борту самолета компании «Авиаспектр», который выполнял рейс с посадочной площадки Ус-Хатын в Якутске, находились 2 члена экипажа и 5 пассажиров. Двое из них погибли.

По словам пострадавших, незадолго до трагедии в WhatsApp распространялась информация, что в село Суордах летит частный самолет, — искали груз. Пятеро человек попросились на борт в качестве пассажиров, пилоты согласились.

Примерно в 400 км от места взлета, в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района, воздушное судно зацепило крылом горный хребет и ударилось о склон. Предположительная причина авиапроисшествия – густой туман и почти нулевая видимость.

В результате крушения самолета погибли две пассажирки. У одной из них остались двое детей – дочь-первокурсница и 9-летний сын, у второй – сын-инвалид с синдромом Дауна.

- Самолет летел низко и резко ударился о склон. Брат с сестрой сидели ближе всех к кабине пилотов, поэтому весь груз и пассажиры обрушились на них. Сестра после аварии вытащила сына, брата, свою мать и помогала остальным пострадавшим. Похоже, она находилась в состоянии шока, так как во время транспортировки в Якутск скончалась. Причина смерти выяснится во время вскрытия. Директор компании связывался с близкими погибших и уверял, что оплатит расходы на погребение и будет помогать в содержании детей, — рассказала ЯСИА родственница пострадавших.

Пятерых пострадавших доставили в Якутск вертолетом Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» и отвезли в Республиканскую больницу №2. После проведения необходимых диагностических мероприятий одного из них отпустили домой, четверых госпитализировали, их состояние оценивалось как стабильно тяжелое. У одного из пассажиров сломано несколько ребер, ушибы легких и почек. 77-летняя женщина получила компрессионный перелом позвоночника. Сын одной из погибших с синдромом Дауна отделался гематомой.

Родственники погибших и пострадавших намерены нанять адвоката, чтобы никто не ушел от ответственности.

Как сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета, по факту авиакатастрофы Ан-2, в результате которой погибли 2 пассажира, проводится расследование. Сформирована комиссия, которая приступила к работе.

Проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов гражданской авиации по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 и гибели пассажиров проводит и Якутская транспортная прокуратура.

По факту крушения Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По телам погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.

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