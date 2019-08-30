Густой туман, видимость нулевая. При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Аварийная посадка самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии унесла жизни двух человек. Остальные пятеро, находившиеся на борту, получили ранения, сообщили в региональном управлении МЧС.

Авиакатастрофа произошла утром, 30 августа (точное время в ведомстве пока не озвучивают). В самолете, принадлежащем частной компании «Авиаспектр», находились семь человек. Это пять пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно направлялось по маршруту из деревни Ус-Хатын в село Суордах Верхоянского района.

Но примерно в 400 километрах от места вылета произошло что-то непредвиденное. И пилотам пришлось решиться на вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель. Предварительная причина – густой туман, почти нулевая видимость.

Ранее приходили сообщения о том, что пострадал один человек – женщина повредила ногу. Однако все оказалось гораздо страшнее.

Чтобы забрать людей, из Батагая отправили вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Но обнаружить место крушения он не смог – вернулся пустым.

Тогда на место направился самолет Ан-26. Летчики сумели определить точку посадки и координаты разбившегося «борта». За погибшими и пострадавшими вылетел вертолет с аварийно-спасательной бригадой.

... Проверку трагедии начали специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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