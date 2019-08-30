2019-08-30T08:18:02+03:00
Туризм

Музей Холода, банный комплекс и экоферма: проект туркластера на Полюсе холода разработает архитектурное бюро «Асадов»

По оценке специалистов, создание полноценной туристической инфраструктуры поможет привлечь в Оймякон до 10 тысяч туристов в год
Нинель ГУСЕВА
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Ключевой объект кластера – туристический комплекс с гостиницей, рестораном и музеем Холода.Ключевой объект кластера – туристический комплекс с гостиницей, рестораном и музеем Холода.
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В Якутске подвели итоги открытого всероссийского конкурса с международным участием на создание концепции туристского кластера села Оймякон. Председателем жюри стал глава республики Айсен Николаев.

Заслушав выступления всех трех финалистов и задав им целый ряд уточняющих вопросов, жюри вынесло решение. Победителем конкурса был назван консорциум под председательством архитектурного бюро «Асадов» с участием якутской компании «ЛСТК-проект».

Уже сегодня Оймякон имеет сильный туристический бренд – Полюс Холода. Единственный минус – сезонность отдыха: основные активности происходят зимой и популярны у туристов-экстремалов. Победители конкурса предложили расширить время использования на весь год за счет развития гастрономического, познавательного и активного туризма. При условии создания соответствующей инфраструктуры это поможет заинтересовать более многочисленную часть туристов.

По оценке специалистов, создание полноценной туристической инфраструктуры поможет привлечь в Оймякон до 10 тысяч туристов в год.

Ключевой объект кластера – туристический комплекс с гостиницей, рестораном и музеем Холода, соединенными теплыми переходами. Он разместится на пустующем ныне участке за пределами затапливаемой во время паводка зоны в селе Оймякон. Также планируется построить городской парк и набережную, экоферму, лодочную станцию, место для празднования Ысыаха и банный комплекс.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в Оймяконе совместно с Академией наук РФ планируется создание серьезного научно-исследовательского центра мирового уровня, специалисты которого займутся изучением поведения организмов, технологий и различных материалов в условиях экстремального климата.

- Такой центр абсолютно необходим для нашей страны, - подчеркнул глава республики.

Надо отметить, что в январе 2019 года архитектурное бюро "Асадов" заняло 2 место в открытом всероссийском конкурсе на разработку архитектурной концепции и генплана «Парка будущих поколений» в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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