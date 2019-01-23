Автором проекта «Парка будущих поколений» в Якутске станет архитектурная мастерская «Атриум»

Победителем открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурной концепции и генплана «Парка будущих поколений» в Якутске стали архитектурная мастерская «Атриум» и якутская компания «Восток+».

Инициатором открытого всероссийского конкурса выступил «Целевой фонд будущих поколений Якутии». Парк разместится на ныне пустующем участке площадью 2,4 га между улицами Петровского, Белинского, Каландаришвили и Ойунского, граничащем с кампусом Северо-Восточного федерального университета.

Для участия в открытом всероссийском конкурсе из 87 заявок были отобраны 36 команд из 13 российских городов. В финал вышли пять участников – консорциумы проектных бюро и архитектурных компаний центральных городов России и Якутска: «Атриум», архитектурное бюро Асадова, «АБТБ», «Айкьюб» и архитектурное бюро «Wowhaus».

Эксперты конкурса выбирали победителя из пяти представленных проектов.Фото: Нинель Гусева

Перед участниками конкурса стояла непростая задача. Парк должен стать общественным пространством принципиально нового для российского Крайнего Севера типа: максимально функциональным и круглогодично используемым, а также быть адаптирован к сложным климатическим условиям региона.

В декабре 2018 года все консорциумы-финалисты работали в Якутске, где познакомились с особенностями территории будущего парка, ощутили на себе всю суровость местного климата и погрузились в атмосферу города. Конкурсанты отметили, что работа в тандеме с коллегами из Якутии позволила им лучше понять специфику проектирования в республике с ее уникальным климатом.

23 января эксперты под председательством главы республики Айсена Николаева рассмотрели пять проектов-финалистов. Заседание жюри проходило в республиканском медиа-центре «Сахамедиа» и транслировалось в режиме онлайн.

У каждого из представленных проектов были свои достоинства и недостатки, и мнения экспертов разделились.

- Проекту «Wowhaus» не хватило национальной идентичности. Неплохие проекты представили «Айкьюб» и «Якутпроект» – сразу видно, что они основательно подошли к делу. Проект «Атриума» очень интересный, футуристичный. Мне понравилась идея бюро Тимура Башкаева – они поставили перед собой очень амбициозную задачу, мы в Якутии такие любим. Его воплощение молодежного центра в качестве отдельно стоящего здания как нельзя лучше подходит для нашего климата. Надо быть реалистами – зимой в минус 40 гулять по мосту люди вряд ли будут, - отметил один из экспертов конкурса, сопредседатель регионального штаба ОНФ Антон Жондоров.

Победителям предстоит адаптировать и доработать проект с учетом бюджета, архитектурно-технических и строительных требований.Фото: Нинель Гусева

Айсен Николаев поблагодарил всех участников конкурса за очень интересные, во многом выдающиеся проекты. Глава республики обратил внимание на невозможность реализации в условиях Якутска некоторых идей, в том числе заглубления территории парка вниз, призвал не гоняться за красотой в ущерб практичности и отметил важность тщательной проработки вопроса технологического обслуживания проектов.

- Конкурсов такого уровня в Якутске еще не было. От этого проекта мы ждем инновационных, современных, красивых архитектурных решений, - подчеркнул Айсен Николаев.

По результатам голосования экспертов победителем конкурса стали архитектурная мастерская «Атриум» (Москва) и ООО «Восток+» (Якутск). В разные годы архитекторы «Атриума» проектировали фасад молодежного центра «Планета КВН» и торговый комплекс «Водный» в Москве, выставочный центр «Краснодарэкспо» и другие объекты.

Консорциум предложил концепцию парка под названием «СахаZ». «Уникальному городу – уникальный парк», - решили специалисты «Атриума» и поставили перед собой цель заложить в этом объекте архитектурные стандарты будущего.

За основу ландшафта взяты холмы, аласы и реки, которыми славится республика. Местная специфика наружной прокладки коммуникаций отражена в арт-объекте «Трубы Якутска», который впоследствии должен стать одним из "фишек" парка.

Архитекторы «Атриума» проектировали фасад молодежного центра «Планета КВН», выставочный центр «Краснодарэкспо» и другие объекты.

Предусмотрены четыре открытые зоны: событийная, детская, рекреационная и активная. В закрытых круглогодичных пространствах разместятся коворкинг, фудкорты, выставочное пространство, спортивный центр и сувенирные магазины. С открытыми пространствами они будут соединены пешеходными маршрутами.

Все финалисты конкурса получат вознаграждение в размере 350 тысяч рублей. С абсолютным победителем будет заключен контракт на разработку проектной документации и ведение авторского надзора за реализацией проекта.

На следующем этапе победителям конкурса совместно со специалистами «Целевого фонда будущих поколений» предстоит адаптировать и доработать проект с учетом бюджета, архитектурно-технических и строительных требований.

Активная фаза работ по созданию Парка будущих поколений начнется в 2020 году, а сам объект планируется ввести к 2021 году. Принципиально новое общественное пространство должно стать настоящим украшением Якутска.

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