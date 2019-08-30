2019-08-30T07:18:47+03:00
Происшествия

Пятилетний ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Якутске

Мальчик получил кататравму и находится в реанимации [видео]
Нинель ГУСЕВА
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Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам полиции.Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам полиции.Фото: Архив "КП"
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В Якутске пятилетний мальчик выжил после падения с восьмого этажа. Инцидент произошел утром 27 августа в многоквартирном жилом доме на улице Лермонтова.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе городской полиции, в тот день с тремя малолетними детьми сидела бабушка. В какой-то момент мальчик, оставшийся без присмотра, забрался на подоконник, открыл окно квартиры на восьмом этаже и выпал, не успев даже вскрикнуть.

Сейчас ребенок находится в реанимации травматологического отделения городской больницы. Медики диагностировали у него травмы различной степени тяжести.

В Якутске пятилетний мальчик выжил, выпав из окна на восьмом этаже.Оставшийся без присмотра ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал, не успев даже вскрикнуть.

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый подобный инцидент в республике в этом году. 4 мая этого года семилетний ребенок погиб, выпав из окна на шестом этаже жилого дома в Якутске. Как установило следствие, в момент трагедии двое детей остались дома без присмотра взрослых.

Три дня спустя из окна жилого дома в Нижнем Бестяхе выпал 5-летний мальчик. С тяжелыми травмами он был доставлен в районную больницу.

В 2018 году в Якутии было зарегистрировано 8 фактов выпадения детей из окон жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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