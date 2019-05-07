В Якутске семилетний ребенок погиб, выпав с шестого этажа

В Якутске семилетний ребенок погиб, выпав из окна на шестом этаже жилого дома. Трагедия произошла 4 мая.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета, в реанимационное отделение Республиканской больницы №1 привезли мальчика 2012 года рождения. Ребенок выпал из окна своей квартиры, расположенной на 6 этаже жилого дома.

В результате падения малыш получил травмы, не совместимые с жизнью. Как установило следствие, в момент трагедии двое детей остались дома без присмотра взрослых.

Три дня спустя из окна жилого дома в Нижнем Бестяхе выпал 5-летний мальчик. С тяжелыми травмами он был доставлен в районную больницу.

В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

В 2018 году в Якутии зарегистрировано 8 фактов выпадения детей из окон жилых домов.

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