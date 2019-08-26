2019-08-26T10:58:20+03:00
Происшествия

В Якутске ищут сотрудника полиции, который сбежал с табельным оружием

На 27-летнего Айтала Томского разослали ориентировку
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Покинув пост, молодой человек направился к себе домой, где переоделся в гражданское и скрылся.Покинув пост, молодой человек направился к себе домой, где переоделся в гражданское и скрылся.
Изменить размер текста:

В Якутске ищут сотрудника полиции, который сбежал с места службы с табельным оружием. У старшего сержанта Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте Айтала Томского при себе пистолет Макарова с двумя магазинами и 16 патронами к нему.

Сегодня утром 27-летний парень заступил на службу, был на разводе, получил табельное оружие, а затем пошел в курилку, перепрыгнул через забор и скрылся. На месте службы в аэропорту Якутска он так и не появился.

Как выяснилось, покинув пост, молодой человек направился к себе домой, где переоделся в гражданское и скрылся. В его квартире были обнаружены форменное обмундирование, резиновая дубинка, носимый терминал доступа к базам данных, наручники БРС, рация и пустая кобура.

На самовольно покинувшего место службы сотрудника полиции составлена ориентировка, его объявили в розыск. О причинах, побудивших сотрудника правоохранительных органов покинуть место службы с табельным оружием, не сообщается.

Официальные комментарии правоохранительных органов будут опубликованы позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«LETO.YAKUTIA»: в Якутске появился мурал возле музыкального училища
Без осадков: прогноз погоды в Якутске на 27 августа
В Якутии многодетная семья с 10 детьми получила сертификат на покупку автомобиля
Отвлекся на смартфон: в Якутске водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего
В Якутске перекроют подачу холодной воды
Жителя Якутска будут судить за распространение порнографии в Интернете
Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске
В Якутске водитель автобуса сбил 63-летнего пешехода
В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн грузов
В одном из районов Якутии день шахтера закончился трагедией
В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест
Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки
Жителей Нюрбинского района Якутии поили грязной водой
В Якутии тушат 4 лесных пожара
В Якутии тушат 6 лесных пожаров
В Якутии водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми
В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями
В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого
В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»
В медцентре Якутска появилась детская площадка
В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции