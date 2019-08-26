В Якутске ищут сотрудника полиции, который сбежал с табельным оружием

В Якутске ищут сотрудника полиции, который сбежал с места службы с табельным оружием. У старшего сержанта Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте Айтала Томского при себе пистолет Макарова с двумя магазинами и 16 патронами к нему.

Сегодня утром 27-летний парень заступил на службу, был на разводе, получил табельное оружие, а затем пошел в курилку, перепрыгнул через забор и скрылся. На месте службы в аэропорту Якутска он так и не появился.

Как выяснилось, покинув пост, молодой человек направился к себе домой, где переоделся в гражданское и скрылся. В его квартире были обнаружены форменное обмундирование, резиновая дубинка, носимый терминал доступа к базам данных, наручники БРС, рация и пустая кобура.

На самовольно покинувшего место службы сотрудника полиции составлена ориентировка, его объявили в розыск. О причинах, побудивших сотрудника правоохранительных органов покинуть место службы с табельным оружием, не сообщается.

Официальные комментарии правоохранительных органов будут опубликованы позднее.