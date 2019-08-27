2019-08-27T10:55:09+03:00
Происшествия

При пожаре в визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка погиб мужчина

На место происшествия работает следственно-оперативная группа
Нинель ГУСЕВА
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По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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При пожаре в визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка погиб 48-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 25 августа на территории заповедной зоны в 120 км от поселка Сангар Кобяйского района.

Как сообщается на сайте Минэкологии республики, загорелось здание на арендованном участке лесного фонда, принадлежащем компании-застройщику «Стройкон». Объекты природного парка «Усть-Вилюйский» в результате пожара не пострадали.

При тушении пожара в доме огнеборцы обнаружили тело 48-летнего мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также на месте пожара работает комиссия Минэкологии Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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