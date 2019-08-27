В визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка произошел пожар

СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-27T05:10:02+03:00

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В визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка в ночь на 25 августа произошел пожар.

Загорелся объект на арендованном участке лесного фонда, принадлежащем компании-застройщику «Стройкон».

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии, загоревшаяся территория не принадлежит природному парку «Усть-Вилюйский». Объекты природного парка не пострадали.

В настоящее время на место пожара выехала комиссия Минэкологии Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU