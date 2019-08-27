В визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка произошел пожар
Загорелся объект на арендованном участке лесного фонда, принадлежащем компании «Стройкон»,
На место пожара выехала комиссия Минэкологии Якутии.
Изменить размер текста:
В визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка в ночь на 25 августа произошел пожар.
Загорелся объект на арендованном участке лесного фонда, принадлежащем компании-застройщику «Стройкон».
Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии, загоревшаяся территория не принадлежит природному парку «Усть-Вилюйский». Объекты природного парка не пострадали.
В настоящее время на место пожара выехала комиссия Минэкологии Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU