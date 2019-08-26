2019-08-26T06:12:53+03:00
Политика

С заммэра Якутска Евгением Григорьевым расторгли трудовой договор

Сардана Авксентьева лишилась одного из своих заместителей по представлению прокуратуры
Нинель ГУСЕВА
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На момент своего назначения врио заместителя мэра Якутска участвовал в управлении пятью коммерческими организациями.На момент своего назначения врио заместителя мэра Якутска участвовал в управлении пятью коммерческими организациями.Фото: ЯСИА
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С временно исполняющим обязанности заместителя главы Якутска по развитию территорий Евгением Григорьевым расторгли трудовой договор. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, при назначении его на должность имел место конфликт интересов.

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Так, на момент своего назначения временно исполняющий обязанности заместителя мэра Якутска участвовал в управлении пятью коммерческими организациями.

Также установлено, что замглавы города Евгений Григорьев не представил сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и детей.

По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес главы Якутска представление об устранении указанных нарушений. Трудовой договор с временно исполняющим обязанности заместителя мэра расторгнут «вследствие нарушения установленных законом правил заключения трудового договора».

Евгений Григорьев был назначен временно исполняющим главы столицы республики в начале июня 2019 года. До этого он возглавлял «Агентство по развитию территорий города Якутска».

Также сегодня в мэрии Якутска произошли кадровые перестановки. Бывший директор МУП «Теплоэнергия» Максим Трофимов назначен заместителем главы города по экономике и финансам. Ранее занимавший эту должность Михаил Воробьев стал директором «Теплоэнергии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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