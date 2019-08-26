2019-08-26T05:53:48+03:00
Политика

Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки

Директор «Теплоэнергии» и замглавы по экономике и финансам поменялись местами
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Михаил Воробьев (слева), Максим Трофимов (справа).Михаил Воробьев (слева), Максим Трофимов (справа).
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Сегодня, 26 августа, глава Якутска сделала горизонтальные перестановки руководящих кадров города.

Так, Максим Трофимов, бывший директор муниципального акционерного общества «Теплоэнергия» назначен заместителем главы по экономике и финансам. Михаил Воробьев, ранее занимавший эту должность, назначен директором этого общества.

– Максим Макарович и Михаил Сергеевич за годы работы на разных должностях государственной и муниципальной службы, руководства производственными предприятиями и трудовыми коллективами зарекомендовали себя с лучшей стороны в профессиональном и человеческом плане, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Такая горизонтальная ротация имеет целью развитие и углубление управленческих компетенций ведущих руководителей муниципального уровня, прокомментировала мэр новые назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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