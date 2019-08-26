Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки
Сегодня, 26 августа, глава Якутска сделала горизонтальные перестановки руководящих кадров города.
Так, Максим Трофимов, бывший директор муниципального акционерного общества «Теплоэнергия» назначен заместителем главы по экономике и финансам. Михаил Воробьев, ранее занимавший эту должность, назначен директором этого общества.
– Максим Макарович и Михаил Сергеевич за годы работы на разных должностях государственной и муниципальной службы, руководства производственными предприятиями и трудовыми коллективами зарекомендовали себя с лучшей стороны в профессиональном и человеческом плане, - подчеркнула Сардана Авксентьева.
Такая горизонтальная ротация имеет целью развитие и углубление управленческих компетенций ведущих руководителей муниципального уровня, прокомментировала мэр новые назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU