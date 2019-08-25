2019-08-25T12:54:30+03:00
Происшествия

Вот так погуляли: на свадьбах в двух ресторанах Якутска отравились 42 человека

Оба заведения принадлежат одной компании
Нинель ГУСЕВА
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Оба банкетных зала закрыты из-за имеющейся угрозы здоровью людей. Фото: News.Ykt.ru.Оба банкетных зала закрыты из-за имеющейся угрозы здоровью людей. Фото: News.Ykt.ru.
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На свадьбах в двух ресторанах Якутска отравились 42 человека. За три дня в банкетных залах «Белые ночи» и «София» отметили 4 свадьбы. Оба заведения работают в столице республики не первый год и принадлежат одной компании - ООО «Сеул».

23 августа за помощью к медикам обратились 33 человека – жители Якутска, а также Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. У заболевших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Выяснилось, что все они были гостями на четырех свадьбах, которые гуляли в банкетных залах «Белые ночи» и «София» в Якутске. После осмотра 22 пациента были госпитализированы в инфекционные отделения центральных районных больниц и Якутской республиканской клинической больницы.

На следующий день помощь медиков потребовалась еще четверым участникам злополучных свадебных застолий. Одного из них после осмотра госпитализировали.

Сегодня, 25 августа, число пострадавших возросло до 42. В настоящее время в четырех больницах Якутии находятся 28 человек. Как сообщили «КП в Якутии» в республиканском управлении Роспотребнадзора, у 11 заболевших подтвержден диагноз «сальмонеллез». Продолжается активное выявление больных среди контактных лиц.

Специалисты республиканского Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование для установления источника инфекции и факторов передачи. В ходе проверки установлены грубейшие нарушения санитарного законодательства: нарушен технологический процесс приготовления блюд, сырая и готовая продукция хранится в одном холодильнике, отсутствуют технологические карты на блюда. Часть персонала работает без медкнижек, не соблюдаются элементарные правила гигиены, отсутствует дезинфекционный режим и т.д.

По результатам лабораторных исследований в шести пробах готовых блюд, трех пробах сырья и у двух работников методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) определены возбудители сальмонеллеза.

Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны биоматериалы от больных и работников ООО «Сеул», пробы с объектов внешней среды, питьевой воды, готовых блюд, пищевого сырья, продуктов питания и дезсредств для лабораторного исследования.

В ходе проверки установлены поставщики сырья, возбуждены административные расследования в отношении двух предпринимателей. Вся продукция арестована до получения результатов лабораторных исследований. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Из-за угрозы здоровью людей деятельность ООО «Сеул» приостановлена. Помимо банкетных залов «Белые ночи» и «София», компании принадлежат заведения общепита «Пхеньян Гван» и «Стелла». Материалы будут переданы в суд для административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Меньше месяца назад массовое отравление шаурмой произошло в Чурапчинском районе Якутии. Пострадали 27 человек, в том числе 8 детей.

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Ранее сообщалось о 22 пострадавших, в том числе восьмерых детях (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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