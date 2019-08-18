2019-08-18T09:12:19+03:00
Звезды

"Тайные события в лесу": случайные кадры из нашей жизни

В Якутске открылась выставка под открытым небом - «ХАРАХ:[про]зрение»
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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17 августа открылась выставка арт-объектов в лесу парка культуры и отдыха.17 августа открылась выставка арт-объектов в лесу парка культуры и отдыха.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Экскурсия прошла под руководством художников-авторов. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Экскурсия прошла под руководством художников-авторов.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

17 августа в Якутске открылась выставка под открытым небом - «ХАРАХ: [про]зрение» на базе городского парка культуры и отдыха, которую никак не могла обойти стороной редакция "КП в Якутии". Организаторы выставки - творческая группа молодых художников #ARTbox.

Байбал - повелитель белок. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Байбал - повелитель белок.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

К четырём часам вечера у высокой сосны, развешенной разноцветными ленточками, которую по-якутски величают, "Кэрэх мас" собрались два десятка зевак - участники выставки. После пикника у дерева, группа двинулась на экскурсию по арт-объектам за вожатым.

Что бы значила африканская маска? Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Что бы значила африканская маска?Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Создатели выставки рассказывали в основном об истории и процессе создания того или иного объекта, не навязывая аудитории свою точку зрения. Потому как, главная цель выставки: научить зрителя разглядывать детали, за которыми стоит разгадка цельной картины.

Дракоша охраняет парк и его гостей. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Дракоша охраняет парк и его гостей.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Надписи на ветках деревьев заставляли путников задуматься над своими поступками. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Надписи на ветках деревьев заставляли путников задуматься над своими поступками.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Гибрид Пикачу и прочих зверушек из аниме. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Гибрид Пикачу и прочих зверушек из аниме.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Действительно, наряду с крупными произведениями искусства, вроде пианино, в лесу были спрятаны мелкие предметы.

Экспонат получился интересный, хоть и немного жутковатый. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Экспонат получился интересный, хоть и немного жутковатый.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Импровизированная "квартира" привела в замешательство всех участников экскурсии. Вход ведёт в отрезки из жизни художника, где развешаны фотографии - "случайные кадры из нашей жизни". Также на верёвочке висели детские рисунки дочери создателя. Художник поделился со зрителями отголосками из своего прошлого. Наверное, его творение говорит о быстротечности человеческой жизни.

Луна и Солнце - две сестры. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Луна и Солнце - две сестры.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

- Этот экспонат мы изготовили с сестрой, по её задумке. Солнце и луна, свет и тень, как две противоположности. Я планирую сделать подцветку, чтобы здесь можно было фотографироваться ночью, - поделилась одна из организаторов.

Городской парк - самое подходящее место для лунных серенад. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Городской парк - самое подходящее место для лунных серенад.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Рядом с этим арт-объектом участники фотографировались больше всего. Он призывает к романтичности и беззаботности, а именно "играть на гитаре где угодно".

И какая же выставка про зрение, если бы в ней не было столько глаз? Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

И какая же выставка про зрение, если бы в ней не было столько глаз?Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Прогуливаясь по парку, следует учитывать, что выставка авторская, не рассчитанная на широкие массы. Но тем не менее, бурные впечатления гарантированы!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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