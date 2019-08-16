«ХАРАХ: [про]зрение»: в Якутске пройдет выставка под открытым небом

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-16T12:03:58+03:00

Особенность фестиваля в том, что не будет никаких билетов, жюри и закрытых пространств.

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17 августа состоится открытие выставки под открытым небом «ХАРАХ: [про]зрение» от творческой группы #ARTbox. Галереей для арт-объектов станет городской Парк культуры и отдыха.

Лейтмотив выставки - наблюдение. Посетителей фестиваля ждут «тайные события в лесу», сценарий которых пока хранится в секрете, и фестиваль уличного кино, где покажут короткометражки молодых режиссеров. Победителей конкурса выявят сами зрители. Особенность проекта в том, что не будет никаких билетов, жюри и закрытых пространств. Показ проходит только под открытым небом и абсолютно бесплатно.

Также гостей мероприятия ждёт живая музыка на сцене городского парка. Открытие выставки у дерева с разноцветными ленточками в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU