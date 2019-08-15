«Почему мы должны столько ждать?»: посетители зоопарка заставили якутскую медведицу Хаарчаану прыгнуть в воду за мороженым

Посетители Ленинградского зоопарка заставили якутскую медведицу Хаарчаану прыгнуть в воду за мороженым. На замечания сотрудников зоопарка нарушители не реагировали, а мотивы своего поведения объяснили тем, что «медведица не хотела нырять».

Хаарчаана высыхала после купания в бассейне, а собравшиеся у вольера посетители ждали очередного прыжка. Однако медведица не торопилась в воду, греясь под лучами солнца. Вдруг одна из посетительниц бросила в бассейн стаканчик мороженого, и Хаарчаана тут же прыгнула в воду под восторженные крики толпы. Дети начали радостно благодарить женщину и просить бросить еще.

Сотрудники зоопарка пытались объяснить людям, что подобное нарушение правил может привести к трагическим последствиям. Но в ответ услышали: «Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела!», «Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться?», «Медведи ведь едят снег, почему ей нельзя мороженое?».

Её купания и игры в бассейне каждый раз собирают овации. Фото: инстаграм-аккаунт Ленинградского зоопарка.Фото: Социальные сети

В официальном аккаунте зоопарка появился пост об этом инциденте - «Отзыв ленинградского зоопарка о посетителях»:

- Сегодня мы, сотрудники зоопарка, хотели бы написать отзыв о людях, у которых сложилось неверное представление о зоопарках как о местах, где животные должны развлекать гостей. Они пытаются вызвать активность зверей различными способами – криками, стуком по стеклу, попытками покормить своих любимцев. Зоопарк предоставляет возможность понаблюдать за уникальными обитателями нашей планеты - рассмотреть их внешний вид, повадки, отношения с сородичами. Но животные ничего никому не должны, они могут не обращать на вас внимания, прилечь отдохнуть или спрятаться в домик, если устанут. Мы убедительно просим не подвергать зверей стрессу, несмотря на то, как сильно вы хотите познакомиться с ними поближе. Также напоминаем, что кормить животных категорически запрещено! Специалисты тщательно прорабатывают рацион питания обитателей зоопарка, и питомцы ежедневно получают все необходимые продукты. Все, что они едят сверх положенной нормы, может негативно сказаться на их здоровье. Мы принимаем несколько тысяч человек в день, если каждый из них даст животному по стаканчику мороженого, это приведет к завороту кишок или остановке кишечной деятельности. К сожалению, эту статью не сможет прочитать каждый посетитель зоопарка, поэтому мы просим вас делать замечания тем, кто по своему незнанию или в виду других причин дает животным еду.

В ноябре любимице публики Хаарчаане исполнится 3 года. Фото: инстаграм-аккаунт Ленинградского зоопарка.Фото: Социальные сети

Пост вызвал живую реакцию пользователей соцсети. Фолловеры поддержали сотрудников зоопарка, которые не дают своих питомцев в обиду, а также предложили ввести «для особо непонятливых» штраф за кормление животных и заносить их имена в «черный список». В комментариях люди писали, что частенько наблюдают такое поведение взрослых посетителей зоопарка, которые «не понимают, почему животное — не для развлечения».

В Ленинградском зоопарке живет белая медведица Усладе, которой нынче исполнился 31 год. За свою жизнь она родила 16 медвежат, каждый из которых нашел свой дом в разных зоопарках по всему миру. Один из детенышей по имени Ломоносов, появившийся на свет в 2011 году, отправился в Якутию, где образовал крепкую пару с медведицей Колыманой. 30 ноября 2016 года у них родилась дочка, которую якутяне народным голосованием нарекли Хаарчааной (в переводе на русский – Снежинка). В декабре 2017 года, когда малышка подросла, ее передали Ленинградскому зоопарку, где она поселилась по соседству со своей бабушкой Усладой.

Когда Хаарчаану разрешили показывать посетителям, у вольера с медведями в якутском зоопарке Орто Дойду стояли очереди.Фото: ЯСИА

Хаарчаана – настоящая звезда Ленинградского зоопарка и любимица его сотрудников. Её купания и игры в бассейне каждый раз собирают овации восторженных гостей, трижды в неделю десятки посетителей собираются у вольера, чтобы понаблюдать за кормлением медведицы.

14 августа Ленинградский зоопарк отметил свой 154-й день рождения.

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