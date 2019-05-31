2019-05-31T04:47:04+03:00
Дом. Семья

Хаарчаана празднует новоселье: Для белой медведицы в Ленинградском зоопарке построили новый вольер

В новый вольер якутская медведица заедет 1 июня
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Имя Хаарчаана переводится как "Снежинка"Имя Хаарчаана переводится как "Снежинка"Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Международный День защиты детей Ленинградский зоопарк подготовил подарок для белой медведицы Хаарчааны. Любимица посетителей и сотрудников переезжает в новый отремонтированный вольер. В зоопарке вспоминают, что малышка переехала в Петербург из Якутии. Туда в 2011 году уехал ее отец, Ломоносов, и создал пару с медведицей Колыманой.

- Поскольку Хаарчаана является частью большой семьи белых медведей Ленинградского зоопарка, она вернулась в северную столицу спустя год после рождения продолжать династию, - рассказывают сотрудники зоопарка.

Пока воспитанница жила в вольере «Бурые медведи», для нее готовили новое жилище.

Так выглядела старая клетка Хаарчааны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так выглядела старая клетка Хаарчааны.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Комплекс «Белые медведи» состоит из двух частей. Первая половина была готова летом прошлого года, сейчас в ней проживает ее бабушка, Услада, - объясняют в зоопарке. - Маленькая медведица переезжает в соседнюю часть, которая полностью отремонтирована и отделана природным камнем, там построена удобная и безопасная лестница для спуска в бассейн, увеличена суша.

Кроме того, в вольере полностью поменяли инженерные системы и обустроили для Хаарчааны уютную берлогу, где она сможет отдохнуть от шума и суеты. Новоселье состоится в полдень 1 июня. Присоединиться к празднику приглашают всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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