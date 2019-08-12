Бизнес на пользу природе: в Якутии начали производство тротуарной плитки из пластика

В России набирает популярность социально-ориентированный бизнес. Цель предпринимателей нового поколения – не только получить прибыль, но и благодаря своей работе решить одну из социальных проблем.

Один из ярких примеров такого предпринимательства есть и в Якутии. Как выяснилось, в XXI веке можно делать деньги не только из воздуха, но и из мусора.

Почему бы не делать это в Якутии?

Еще несколько лет назад о сортировке и переработке мусора в республике никто не думал: горы мусора просто сжигались, а дым со свалки опускался на Якутск несколько раз за лето. О проблеме заговорили, когда началась «мусорная» реформа.

Так выглядит пластик, измельченный с помощью агломератора.Фото: Социальные сети

В начале 2019 года четверо друзей – Артур Николаев, Михаил Охлопков, Алексей Холмогоров и Владислав Тен – объединились в инициативную группу по решению экологических проблем с говорящим названием «Чол сир» (в переводе с якутского - «Здоровая земля»).

- Как-то раз я увидел на YouTube ролик, где ребята плавили пластик в бочке, смешивали с песком и полученную смесь заливали в формы. Таким нехитрым способом они изготавливали тротуарную плитку и кровельную черепицу. Меня это очень заинтересовало, и я подумал: почему бы не организовать такое производство в Якутии? Пластик мы выбрали из-за его большого количества, практичности переработки и относительной дешевизны оборудования по сравнению со стоимостью техники для переработки того же картона, стекла или металла, - говорит Артур Николаев.

Ребята решили перерабатывать пластик и резину. Изучив вопрос и прикинув расходы, они составили бизнес-план и выиграли грант Якутского бизнес-инкубатора в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги стали стартовым капиталом для «Здоровой земли».

Нет цемента – нет пыли

Свое эко-производство предприниматели развернули в поселке Нижний Бестях. Оборудование в республику доставили в середине июля.

Рецепт экологичной продукции таков: песок (около 70%), измельченный пластик (бутылки, канистры, игрушки, полиэтиленовые пакеты) и краситель, который определяет цвет продукции на выходе. Все компоненты смешиваются, затем переплавляются под действием высоких температур, отправляются под пресс и застывают. На одну плитку размером 33 на 33 см уходит около 3,5 кг сырья.

Пункт сбора пластика от "Чол сир" в Нижнем Бестяхе.Фото: Социальные сети

Полимер-песчаные изделия получаются очень прочными, что важно – при транспортировке ничего не ломается, брака не будет. В то же время, приложив небольшое усилие, в неё можно даже саморез вкрутить. Кроме того, при резке полимер-песчаной плитки выделяется минимум пыли, воду она не поглощает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/725425" frameborder="0"></iframe> В Якутии наладили производство тротуарной плитки из пластика..Полимерно-песчаная плитка намного прочнее обычной и не скользит на морозе за счет песка в составе.

В Якутске тротуарную плитку начали использовать несколько лет назад. И если отбросить в сторону вопросы к качеству ее укладки, основная проблема при использовании – зимой, в условиях экстремальных якутских морозов, она становится скользкой.

- Люди часто спрашивают, не будет ли пластик выделяться при нагреве такой плитки, и про ее зимнюю скользкость. Полимер-песчаные изделия безопасны: для испарения пластику нужен нагрев до 200-300оС. А за счёт того, что наша плитка на 70% состоит из песка, она совсем не скользкая, - утверждает предприниматель.

Работой предприятия уже заинтересовались волонтеры.Фото: Социальные сети

По словам Артура, на сегодняшний день по всей России насчитывается около пяти производителей подобной продукции. С предпринимателем Романом Себекиным из Волгограда, который занимается переработкой пластика, ребята вели переговоры о приобретении оборудования, но в итоге купили у другого, чтобы сэкономить на доставке.

Наша природа – это наше всё!

Сегодня контейнеры «Чол сир» для сбора пластиковых отходов установлены в двух школах Нижнего Бестяха и Транспортном техникуме. Открытие пункта сдачи пластика в Якутске отложили до зимы, пока не откроется автозимник через Лену. Сейчас у ребят нет склада для хранения отходов в городе, а перевозить вторсырье через реку на пароме затратно.

Как выяснилось по итогам первой экологической акции «Раздельный сбор», которая прошла в столице республики 25 июля, якутяне готовы к переработке мусора. По словам ребят, им звонят и пишут со всей Якутии – спрашивают, где они принимает резину и пластик. За две недели привезли более 400 кг.

Первое республиканское эко-производство в деле увидела министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких.Фото: Социальные сети

- Мы будем ориентироваться на то, чтобы наше дело приносило пользу обществу, а прибыль не заставит себя долго ждать. Нашу плитку покупают за качество, но, уходя, люди радуются, что внесли свой вклад в сохранение экологии. Я уверен, что якутяне быстро научатся сортировать мусор. Люди у нас сознательные, понимают, что наша природа – это наше всё! Сейчас нам пишут с потенциальные покупатели из Краснодарского края, Тывы, Казахстана и других регионов. Как только укрепим свои позиции в Якутии, планируем выйти за её пределы, - говорит Артур.

Пока на производстве трудятся 5 человек, но процесс набора и обучение сотрудников из числа местных жителей уже идет. В ближайшее время «Чол сир» перейдет на круглосуточный режим работы – тогда производительность дойдет до 70-80 квадратных метров плитки в сутки. По словам ребят, людям нравится экологическая составляющая проекта, да и цена устраивает. Сейчас в день производится до 30-40 «квадратов», и иногда их даже не успевают складировать – разлетаются, как горячие пирожки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чума XXI века

За последние 10 лет в мире произвели больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. И только 5% производимого пластика в конечном итоге подвергается переработке или используется повторно.

Пластик по праву можно назвать чумой XXI века. Он разлагается от 100 до 400 лет и составляет 80% всего мусора в Мировом океане. По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, если все так пойдет и дальше, к 2025 году на каждые три кг рыбы в Мировом океане будет приходиться по 1 кг мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле.

Страны ЕС приняли решение запретить пластмассовые стаканы и бутылки к 2021 году.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Для России изделия из вторсырья в новинку

Во время рабочего визита в Нижний Бестях на производстве «Чол сир» побывала министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких:

- Если за границей уже давно никого не удивишь изделиями из вторсырья, то в нашей стране такая продукция в новинку. Между тем ежегодно в России образуется 70 млн тонн мусора, и девать его некуда.

Посетив цех «Чол сир», я была приятно удивлена тем, что к ликвидации мусора и борьбе за сохранение природы подключились молодые люди. Мы обсудили меры господдержки, которые могут предоставить ребятам в институтах развития бизнеса при министерстве.

Больше всего их заинтересовали льготный лизинг и возможность получения микрозайма для приобретения оборудования. Такие микрозаймы на развитие своего дела в размере до 5 млн рублей и не более чем под 8% годовых выдаются предпринимателям, зарегистрированным и работающим в Якутии. Условия лизингового финансирования: от 2,5% до 4,5% удорожания в год сроком на 13-60 месяцев.