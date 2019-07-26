2019-07-26T10:53:11+03:00
Общество

460 кг макулатуры, 164 кг батареек и два грузовика пластика: в Якутске подвели итоги акции по сбору вторсырья

За 4 часа в акции «Раздельный сбор» приняли участие около 800 человек
Нинель ГУСЕВА
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В будущем организаторы планируют сделать такие мероприятия регулярными.В будущем организаторы планируют сделать такие мероприятия регулярными.Фото: ЯСИА
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В рамках экологической акции «Раздельный сбор», которая прошла в Якутске 25 июля, горожане сдали на переработку и правильную утилизацию 460 кг бумаги и газет, 164 кг батареек, 60 кг картона, 164 килограмма батареек, 3 мешка алюминиевых банок и два грузовика различного пластика.

Материалы и вторсырье, пригодные для переработки, якутяне несли в течение четырех часов, сообщает ЯСИА.

Мероприятие организовало движение «Раздельный сбор». В акции приняли участие 6 компаний, занимающихся переработкой отходов в Якутске и Нижнем Бестяхе, и 20 волонтеров.

Больше всего собрали пластика, переработкой и вывозом которого займутся компания «Экопартнёр» и инициативная группа «Чол сир», которая создаёт из вторсырья тротуарную плитку. Отдельно собирали крышки от пластиковых бутылок, которые будут использованы в акции «Добрые крышечки» - их сдали около 11 кг.

В акции приняли участие около 800 горожан. В будущем организаторы планируют сделать такие мероприятия регулярными и проводить их раз в несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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