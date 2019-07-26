460 кг макулатуры, 164 кг батареек и два грузовика пластика: в Якутске подвели итоги акции по сбору вторсырья
В рамках экологической акции «Раздельный сбор», которая прошла в Якутске 25 июля, горожане сдали на переработку и правильную утилизацию 460 кг бумаги и газет, 164 кг батареек, 60 кг картона, 164 килограмма батареек, 3 мешка алюминиевых банок и два грузовика различного пластика.
Материалы и вторсырье, пригодные для переработки, якутяне несли в течение четырех часов, сообщает ЯСИА.
Мероприятие организовало движение «Раздельный сбор». В акции приняли участие 6 компаний, занимающихся переработкой отходов в Якутске и Нижнем Бестяхе, и 20 волонтеров.
Больше всего собрали пластика, переработкой и вывозом которого займутся компания «Экопартнёр» и инициативная группа «Чол сир», которая создаёт из вторсырья тротуарную плитку. Отдельно собирали крышки от пластиковых бутылок, которые будут использованы в акции «Добрые крышечки» - их сдали около 11 кг.
В акции приняли участие около 800 горожан. В будущем организаторы планируют сделать такие мероприятия регулярными и проводить их раз в несколько месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU