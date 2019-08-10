2019-08-10T06:52:30+03:00
Недвижимость

Фотофакт: ремонт дорог на участке Хатынг-Юрях

Шоссе протяжённостью более 10 км не обслуживается общественным транспортом
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Продолжается ремонт Хатынг-Юряхского шоссе.Продолжается ремонт Хатынг-Юряхского шоссе.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Продолжаются ремонтные работы на участке Хатынг-Юрях в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время автобусный маршрут №25 возвращается с порта на остановку «Дачи» и выезжает в сторону Сайсар с «Хуторка». Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

В настоящее время автобусный маршрут №25 возвращается с порта на остановку «Дачи» и выезжает в сторону Сайсар с «Хуторка».Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

7 августа была полностью перекрыта дорога по Хатынг-Юряхскому шоссе. Конечная автобусная остановка «2 дамба» маршрута №25, которая располагалась на 7 км., временно была перенесена на остановку «Хуторок». В настоящее время автобусный маршрут №25 возвращается с порта на остановку «Дачи» и выезжает в сторону Сайсар с «Хуторка».

На дороге наблюдается несколько единиц специальной техники. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

На дороге наблюдается несколько единиц специальной техники.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Таким образом не обслуживается общественным транспортом большой участок частного сектора.

На территории закрытой дороги гуляет множество бездомных собак. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

На территории закрытой дороги гуляет множество бездомных собак.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

– Конечно физически сложно передвигаться пешком несколько километров до дома с новой «конечки», но ничего, потерпим. Зато потом, когда положат асфальт, бордюры и тротуары, сможем передвигаться по району без пыли, наладится схема движения транспорта. Судя по всему, строятся сливные каналы, так что больше не будет огромных луж и грязи после дождя, – поделился житель Хатынг-Юрях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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