Конечные остановки четырёх маршрутов Якутска переносятся

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-07T04:52:58+03:00

Городские автобусные маршруты № 1, 14, 16 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на указанном в схеме участке.

Изменить размер текста: A A

Окружная администрация Якутска сообщает, что в период с 7 августа 2019 по 28 августа производятся ремонтные работы по переустройству инженерных сетей улицы Автодорожная на участке от ДСК до пересечения ул. Автодорожная – Старый Покровский тракт.

В связи с этим конечная автобусная остановка временно переносится на прилегающую площадь по адресу: ул. Автодорожная, 41А. Городские автобусные маршруты № 1, 14, 16 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на указанном в схеме участке.

Также с 7 августа в связи с ремонтными работами по Хатын-Юряхскому шоссе, конечная автобусная остановка «2 дамба» маршрута №25 временно переносится на остановку «Хуторок».

ИСТОЧНИК KP.RU