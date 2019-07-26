2019-07-26T07:23:29+03:00
Происшествия

В Якутске произошло ДТП с участием сразу четырех машин, пострадали двое детей

Виновник происшествия не заметил, как впереди едущие авто остановились
Нинель ГУСЕВА
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7-летняя девочка, сидевшая на заднем пассажирском сидении посередине, получила сотрясение мозга.7-летняя девочка, сидевшая на заднем пассажирском сидении посередине, получила сотрясение мозга.
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Вечером 25 июля возле дома №35/2 на улице Дзержинского в Якутске произошло ДТП с участием сразу четырех автомашин.

Виновником аварии стал 19-летний водитель «Тойоты Калдина», который не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» едущую впереди «Тойоту Суксид» под управлением 21-летнего молодого человека. Тот, в свою очередь, врезался в «Мазду Демио». У ее 19-летнего владельца пространства для маневра также не оказалось, и он повредил едущий впереди «Лексус».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое маленьких пассажиров «Тойоты Суксид», не пристёгнутые ремнём безопасности. 7-летняя девочка, сидевшая на заднем пассажирском сидении посередине, получила сотрясение мозга, а сидевший рядом с ней 14-летний мальчик – растяжение шейного отдела позвоночника.

Со слов виновника ДТП, он не заметил, что впереди едущие машины резко остановились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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