2019-07-30T14:45:17+03:00
Общество

«Если бы он барахтался в панике, точно утащил бы меня за собой»: 25-летняя медсестра из Якутска спасла мужчину на городском пляже

Хрупкая девушка вытащила из воды детину ростом под 180 см
Нинель ГУСЕВАВиктория АЛЕКСЕЕВА
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Марианна Григорьева и Сайыына Слепцова (справа) работают медсестрами в Республиканской больнице №2 - Центре экстренной медицинской помощи.Марианна Григорьева и Сайыына Слепцова (справа) работают медсестрами в Республиканской больнице №2 - Центре экстренной медицинской помощи.Фото: Из личного архива героя публикации
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29 июля медсестра Центра экстренной медицинской помощи Якутска спасла мужчину на городском пляже.

В этот июльский день солнце пекло просто невыносимо. После обеда 25-летняя Сайыына Слепцова и 24-летняя Марианна Григорьева решили искупаться. На городском пляже их внимание привлекли две подвыпившие парочки – молодые люди вели себя очень шумно, их вопли слышала вся округа.

Вдоволь накупашись, Сайыына и Марианна устроились загорать неподалеку от них. Вскоре одна из парочек от компании «откололась», а оставшаяся на берегу девушка принялась будить своего спутника. Кое-как растолкав подвыпившего мужчину, она затащила его в воду, чтобы привести в чувство.

Медсестры уже собрались уходить. Сайыына заплетала запутавшиеся во время купания волосы и краем глаза заметила, как мужчина исчез под водой приблизительно в 1,5 метрах от берега. Девушки подбежали к его приятельнице и спросили, где он. «Я не умею плавать, вытащите его», – ответила женщина, указав пальцем в воду.

Сайыына, не раздумывая, бросилась в указанном направлении. Несколько раз нырнув, она разглядела на дне протоки силуэт человека.

- Он лежал на боку и был очень похож на спящего. Хотела вытащить за волосы, как советуют спасатели, но они были слишком короткими – пришлось схватить его за руку и плыть. В том месте было довольно глубоко, до дна ногами я не доставала. Ближе к берегу ко мне подбежали мужчины, которых позвала Марианна, и вынесли тело на берег. Только тогда я почувствовала дикую усталость – даже в воде тащить за собой парня ростом под 180 см было непросто, - говорит девушка.

Марианна перевернула мужчину на бок, а подбежавший с другого конца пляжа мужчина (как потом выяснилось, реаниматолог Национального центра медицины – авт.) положил утопающего животом к себе на колено. Изо рта парня хлынула вода, и вскоре он пришел в себя.

– В тот момент страха не было, главной задачей было спасти человека. Мне повезло, что к тому времени мужчина уже наглотался воды и был без сознания – если бы он барахтался в панике, точно утащил бы меня за собой. Близкие, конечно, гордятся мной, но ещё больше удивляются, как я решилась на это, имея двух маленьких детей (у девушки есть 3-летняя дочь и 5-летний сын – авт.). Но я медсестра, давала клятву Гиппократа и не смогла пройти мимо, когда человеку нужна была помощь, - говорит Сайыына.

По словам девушек, на вид спасенному было лет тридцать. На следующий день, придя на работу, они с удивлением узнали, что парню всего 22 года. Сейчас он находится в отделении пульмонологии городской больницы, медики оценивают его состояние как стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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