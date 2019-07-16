2019-07-16T05:59:17+03:00
Происшествия

Семеро человек, в том числе трое детей, утонули во время купания на Лене недалеко от Якутска

Ранее сообщалось о двух погибших и четверых пропавших без вести
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
На месте происшествия работали водолазы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).На месте происшествия работали водолазы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Изменить размер текста:

На реке Лена в районе Якутска утонули 7 человек, в том числе трое детей. Ранее сообщалось о двух погибших и четверых пропавших без вести.

Трагедия произошла 15 июля в районе острова Пономарев. Компания из 11 человек отдыхала на несанкционированном пляже близ Якутска.

Как сообщили «КП в Якутии» в республиканском МЧС, дети купались без присмотра взрослых. Когда они начали звать на помощь, на их крики прибежали и бросились в воду четверо мужчин. На берегу остались женщина с тремя детьми.

Двоих детей 2012 и 2014 года рождения удалось извлечь из воды сразу, однако при проведении реанимации на берегу спасти их не удалось. Взрослых, которые кинулись им на помощь, унесло течением. В течение нескольких часов их считали пропавшими без вести.

На место происшествия прибыли спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники ГИМС. В поисковых работах были задействованы 25 человек и семь единиц техники.

Ночью водолазы извлекли из воды тела четверых взрослых. В 01:00 было обнаружено и поднято на берег тело третьего ребёнка.

Соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии выразил глава Якутии.

- Вчера произошла ужасная трагедия — на реке Лене, в районе острова Пономарева, утонули семь человек, трое из них — дети. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Берегите себя. Будьте внимательны и осторожны на воде и вблизи водоемов. Особенно, когда рядом с вами находятся дети, - написал Айсен Николаев в соцсетях.

В настоящее время обстоятельства гибели детей на воде изучают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В поисках людей спасатели МЧС республики прочесывают акваторию реки [видео] (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тикси депутат местного совета «погорел» на незаконной ловле рыбы
Встреча с медведем в Верхоянском районе приняла неожиданный поворот
В Якутии тушат 15 лесных пожаров
Назначен новый директор управления автомобильных дорог Якутии
Фонд капремонта Якутии будет ремонтировать 500 домов в год
Завтра в Якутске сохранится жаркая погода
В день семьи, любви и верности в Перинатальном центре Якутска родились 7 мальчиков и 8 девочек
Роспотребнадзор: городской пляж Якутска безопасен для купания
У музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского – новый руководитель
Житель Якутска отправится в колонию на 3,5 года за махинации с земельными участками
В Якутии тушат 11 лесных пожаров
66 якутских препринимателей сферы туризма «прокачают» свой бизнес
В одном из районов Якутии водитель иномарки не смог разминуться с табуном лошадей
Житель Якутии осужден к 8 годам лишения свободы за убийство сестры
В ночь на 16 июля в нескольких районах Якутска отключат воду
Как по улицам Якутска слона водили
На фестивале «Табыс» лучшей молодой семьей Якутии стали Ивановы из Чурапчинского района
Айсен Николаев: школа №6 должна заработать с 1 сентября
Жительница Якутска лишилась 8 тысяч рублей, забыв отключить услугу «мобильный банк»
Участники фестиваля «Табыс» высказали свои идеи по развитию Якутии
Прогноз погоды на 14 июля
В Якутии аварийность на дорогах сократилась почти в два раза
Студентка СВФУ представит Дальний Восток в финале Всероссийского конкурса