Семеро человек, в том числе трое детей, утонули во время купания на Лене недалеко от Якутска

На реке Лена в районе Якутска утонули 7 человек, в том числе трое детей. Ранее сообщалось о двух погибших и четверых пропавших без вести.

Трагедия произошла 15 июля в районе острова Пономарев. Компания из 11 человек отдыхала на несанкционированном пляже близ Якутска.

Как сообщили «КП в Якутии» в республиканском МЧС, дети купались без присмотра взрослых. Когда они начали звать на помощь, на их крики прибежали и бросились в воду четверо мужчин. На берегу остались женщина с тремя детьми.

Двоих детей 2012 и 2014 года рождения удалось извлечь из воды сразу, однако при проведении реанимации на берегу спасти их не удалось. Взрослых, которые кинулись им на помощь, унесло течением. В течение нескольких часов их считали пропавшими без вести.

На место происшествия прибыли спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники ГИМС. В поисковых работах были задействованы 25 человек и семь единиц техники.

Ночью водолазы извлекли из воды тела четверых взрослых. В 01:00 было обнаружено и поднято на берег тело третьего ребёнка.

Соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии выразил глава Якутии.

- Вчера произошла ужасная трагедия — на реке Лене, в районе острова Пономарева, утонули семь человек, трое из них — дети. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Берегите себя. Будьте внимательны и осторожны на воде и вблизи водоемов. Особенно, когда рядом с вами находятся дети, - написал Айсен Николаев в соцсетях.

В настоящее время обстоятельства гибели детей на воде изучают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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