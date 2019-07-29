В одном из районов Якутии 22 человека, в том числе 8 детей, отравились шаурмой

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-29T08:38:20+03:00

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В Чурапчинском районе Якутии 22 человека, в том числе 8 детей, отравились шаурмой в местном кафе. 20 из них – жители сел Чурапча, Дирин и Телей-Дирин – госпитализированы с острой пищевой токсикоинфекцией.

По результатам санитарно-эпидемиологического и административного расследования в кафе быстрого питания «Шаурма», расположенном в районном центре, выявлены нарушения в прохождении медосмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд. Также специалисты Роспотребнадзора отметили несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении и неудовлетворительное санитарное состояние помещений.

Отобраны пробы пищевых продуктов, смывы с объектов внешней среды, у персонала заведения взяли анализы. Возбуждено административное производство, деятельность кафе приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU