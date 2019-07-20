Финал в Канкуне и Porsche Сayman: как интернет-конкурс красоты, изобретенный в Якутии, стал международным

Начался прием заявок на участие в интернет-конкурсе красоты «Мисс Виртуальная Якутия-2019». Он станет одним из отборочных этапов для «Miss Virtual World», который охватит 19 стран в Европе, Африке, Южной и Центральной Америке.

«Да здравствует красота и фотогеничность»

С августа по октябрь в каждой из стран-участниц пройдут национальные этапы интернет-голосования. Победительницы каждого из них сойдутся в полуфинальном голосовании. 9 девушек, набравшие по его итогам наибольшее количество голосов, примут участие в международном финале в мексиканском Канкуне и поборются за главный приз — Porsche Сayman от сервиса inDriver.

В 1999 году в конкурсе приняли участие 20 девушек. Фото: News.Ykt.ru.

По решению организаторов, в связи с 20-летним юбилеем «Мисс Виртуальная Якутия», который впервые прошел в Якутске 1999 году, на родине конкурса будет организован отдельный этап. Его победительница также примет участие в финальном голосовании Miss Virtual World.

Первый интернет-конкурс красоты «Мисс Виртуальный Якутск» под девизом «Да здравствует красота и фотогеничность» был проведен на базе портала Ykt.Ru в 1999 году. Его отличительными особенностями всегда были демократичность и прозрачность. Голосовать могли все желающие, а рост, вес, семейное положение участниц значения не имели. Единственное ограничение – возраст: девушки должны быть старше 18 лет.

Из якутского села – на подиумы Парижа и Милана

Конкурс красоты «Мисс Виртуальная Якутия» стал заметным культурным явлением в республике начала 2000-х годов. Его победительница Полина Протодьяконова стала единственной моделью из Якутии, успешно построившей карьеру и добившейся успеха на подиумах Сингапура, Китая, Берлина, Парижа, Лондона и Милана.

Полина Протодьяконова блистала на подиумах Сингапура, Китая, Берлина, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Милана.Фото: Социальные сети

Сегодня девушка из небольшого якутского села Быракан Верхневилюйского района живет и работает в Нью-Йорке. Старт карьеры Полины пришелся на 2006 год, когда 19-летнюю начинающую модель признали главной виртуальной красавицей Якутии.

В 2017 году первое место в финальном голосовании «Мисс Виртуальная Якутия» заняла Вита Мир. Однако по условиям действующего контракта с модельным агентством девушке запретили участвовать в конкурсах красоты, Вите Мир, и ей пришлось отказаться от титула. Однако на модельную карьеру красавицы с якутскими и персидскими корнями это никак не повлияло: сегодня ее снимки украшают обложки глянцевых журналов по всему миру, с ней сотрудничают Elle, Marie Claire и Cosmopolitan, а также многие знаменитые дома мод.

Вита Мир была вынуждена отказаться от короны.Фото: Социальные сети

В 2019 году победительница конкурса «Мисс Виртуальная Якутия-2010» Вероника Высоких стала советником мэра Якутска по вопросам развития туризма. Красавице тут же припомнили откровенные фотосессии 10-летней давности, но сейчас она сосредоточена на разработке концепции развития туризма столицы республики и повышении туристической привлекательности региона. Цель – увеличить количество туристов, посещающих Якутск, до 500 тысяч в год.

Якутия – Казахстан – Россия - мир

За 20 лет «Мисс Виртуальная Якутия» стал одним из лучших конкурсов красоты в Рунете. В его активе — премия престижного российского конкурса "Золотой сайт" в номинации "Событие года". По схеме якутского конкурса в других регионах страны стали проводиться «Мисс Виртуальный Дальний Восток», «Мисс Виртуальная Сибирь», «Мисс и мистер Виртуальный Хабаровск», «Мисс Виртуальный Иркутск» и другие.

В 2016 году конкурс впервые перешагнул пределы Якутии. «Мисс Виртуальный Казахстан» стал самым громким конкурсом красоты в стране с ошеломляющим масштабом и призовым фондом. О борьбе двух тысяч девушек за место в финале писали во всех блогах, соцсетях и СМИ. Королевой красоты стала Айнур Айтимова из Экибастуза.

А в 2017 году интернет-конкурс красоты, изобретенный в Якутии, «вырос» и стал федеральным. Первой корону «виртуальной российской мисс» примерила 11-классница из Сургута Екатерина Решетникова. Девушке подарили эксклюзивную диадему с россыпью якутских бриллиантов и автомобиль BMW.

Дальше – больше. В декабре 2018 года конкурс стартовал в Латинской Америке – в колумбийском городе-миллионнике Барранкилья. Напряженная борьба между тремя сотнями колумбийских красавиц шла в течение двух месяцев. По итогам финального голосования победительницей конкурса стала 20-летняя студентка Мария Фернанда Агилар.

В колумбийском городе-миллионнике Барранкилья победительницей конкурса стала 20-летняя студентка Мария Фернанда Агилар. Фото: News.Ykt.ru.

— В 1999 году, когда мы впервые провели конкурс «Мисс Виртуальный Якутск», в нем приняли участие 20 девушек. Награждение провели в Малом зале мэрии города, и одним из главных призов был фен. В этом году мы проведем «Мисс Виртуальный мир», в котором примут участие десятки тысяч девушек со всего мира. Финал пройдет в одном из самых лучших курортов мира — мексиканском Канкуне, а победительница получит автомобиль премиум-класса. В 2002 году, когда мы впервые привезли команду Якутии на киберспортивный чемпионат в Москве, нас спрашивали: «А что, разве в Якутии есть компьютеры?» Уже через шесть лет наша Федерация киберспорта стала одной из лучших в стране, а ребята стали завоевывать первые места в России и мире. Меня и всех синетовцев вдохновляют такие вещи. Когда на месте пустыря мы строим что-то большое и сияющее. Это и есть мотивирующая сила развития, - отметил создатель портала Ykt.Ru и агрегатора inDriver Арсен Томский.

Участницами конкурса Miss Virtual World могут стать девушки старше 18 лет, постоянно проживающие в одной из стран-участниц. Семейное положение или наличие детей значения не имеют. Чтобы подать заявку, надо разместить на личной странице в соцсети Instagram (профиль должен быть открыт) одно фото с конкурсным хэштегом, указав название города и страны, который она представляет. Участие в конкурсе абсолютно бесплатно.

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