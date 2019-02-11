Кадровые назначения в мэрии Якутска
Прошедшая 11 февраля общегородская планерка в окружной администрации Якутска была богата на новые кадровые назначения. У главы города Сарданы Авксентьевой появились помощник и советник по вопросам развития туризма.
Помощником главы Якутска назначен политтехнолог Сергей Сергеев. За последние 20 лет провел более 50 избирательных кампаний на выборах различного уровня в качестве руководителя и консультанта. Вошел в ТОП-100 «Лучших политтехнологов России» по версии Избирательной ассоциации политтехнологов.
Советником главы города по вопросам развития туризма стала победительница конкурса красоты «Мисс Виртуальная Якутия-2010» Вероника Высоких.
ИСТОЧНИК KP.RU