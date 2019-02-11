Кадровые назначения в мэрии Якутска

11 Февр. 11:07 2019-02-11T11:07:55+03:00

У главы города Сарданы Авксентьевой появились помощник и советник по вопросам развития туризма. Фото: ЯСИА

У главы города Сарданы Авксентьевой появились помощник и советник по вопросам развития туризма

Изменить размер текста: A A

Прошедшая 11 февраля общегородская планерка в окружной администрации Якутска была богата на новые кадровые назначения. У главы города Сарданы Авксентьевой появились помощник и советник по вопросам развития туризма.

Помощником главы Якутска назначен политтехнолог Сергей Сергеев. За последние 20 лет провел более 50 избирательных кампаний на выборах различного уровня в качестве руководителя и консультанта. Вошел в ТОП-100 «Лучших политтехнологов России» по версии Избирательной ассоциации политтехнологов.

Советником главы города по вопросам развития туризма стала победительница конкурса красоты «Мисс Виртуальная Якутия-2010» Вероника Высоких.

ИСТОЧНИК KP.RU