«Пизанские башни» Якутска: почему в столице республики рушатся дома

История Якутска помнит немало случаев обрушения зданий. Одни частично устояли и впоследствии были восстановлены, другие снесли и на их месте построили новые. Почему это происходит и чего ждать жителям столицы республики в дальнейшем?

Большинство проблем при строительстве на Крайнем Севере так или иначе связаны с вечной мерзлотой. Когда Якутск был небольшим городом без каменных многоэтажек, естественный сток поверхностных и надмерзлотных вод сохранялся. Город расположен на ровной местности, поэтому уклоны здесь в принципе небольшие. Массовое строительство дорог и каменных домов с проветриваемым подпольем нарушило естественный ход событий.

Якутск: хроника обрушения

Раньше основной причиной обрушения зданий в столице республики считалось растепление грунтов оснований. В XXI веке к этому добавилась еще одна проблема – началось естественное старение материалов стен. Многие здания, особенно в центре города, были построены почти 50 лет назад и в настоящее время активно разрушаются.

Здание магазина №4 после реконструкции стоит до сих пор.

Хронику обрушения каменных зданий Якутска в период с 1969 до начала 2000-х годов проанализировал кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Марк Михайлович Щац: «Первое частичное обрушение каменного здания в столице республики произошло в мае 1969 года: рухнула несущая стена дома №9 на проспекте Ленина. По оценке специалистов, причиной инцидента стало разрушение свай. По той же причине в июне 1971 года обрушилась торцевая часть двухэтажного каменного здания школы №2 на улице Ярославского. К счастью, ЧП произошло в пять утра, и никто не пострадал. Через несколько часов именно в этом крыле здания дети должны были писать контрольное сочинение по русскому языку. Этот инцидент стал поводом для проведения масштабного обследования и анализа состояния каменных зданий Якутска. По его итогам специалисты установили, что в столице республики деформированы и требуют восстановления около ста домов.

Большинство зданий в центре города построены в 50-60-х годах прошлого века. Фото: 1sn.ru.

Вечером 1 июня 1990 года обрушилось крыло средней школы №3. Опять же, по счастливой случайности, никто не пострадал, хотя утром того же дня в этом здании ученики сразу нескольких классов сдавали экзамены. В 1996 году произошло обрушение одного из старейших зданий города – жилого дома, первый этаж которого занимает магазин №4.

В начале третьего тысячелетия серьезные деформации произошли в домах №12, 27 и 23 на проспекте Ленина, а также в здании Геологоуправления (ныне – Министерство промышленности и геологии Якутии) на улице Кирова, 13.

По данным городской инспекции мерзлотного надзора, в 2000 году были признаны аварийными 311 каменных многоквартирных домов Якутска. Надо отметить, что в их число вошли здания, построенные в 70-80-х годах и ранее, а также более «свежие» – жилой комплекс «Времена года» и школа №13».

Фасад здания "Сбербанка" на улице Кирова рухнул средь бела дня. Фото: News.Ykt.ru.

В новейшей истории города в этот список можно добавить здание Сбербанка на улице Кирова, у которого в июле 2016 года рухнули балкон и часть фасада. Огромные куски бетона разрушили овощной киоск и придавили несколько машин. И вновь по удачному стечению обстоятельств обошлось без жертв.

Сталактиты на потолке и ледяные горки на лестнице

Интересный факт – в разные годы в районе площади Орджоникидзе обрушились сразу три жилых дома: Дзержинского, 1 (здание магазина №4), Ленина, 9 (сейчас там находятся салоны связи «МТС» и «Билайн») и Орджоникидзе, 1, который был известен в народе как «дом с аптекой». Первые два здания впоследствии были реконструированы, то есть избежали сноса и стоят до сих пор. На месте третьего сегодня находится самый современный театр Якутска – Саха академический.

Часть дома №1 по улице Орджоникидзе – внешняя сторона десятого, девятого и частично восьмого подъездов – рухнула ночью 9 июня 1993 года. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя на тот момент там еще жили несколько семей – люди были на дачах.

Вид на площадь Орджоникидзе. Слева - дом №1.Фото: Из личного архива героя публикации

Вот как вспоминает об этом один из жильцов Владимир Семенов: «В этом доме мы прожили 20 лет, с 1973 по 1993 год. Дом был большой, буквой Г: 10 подъездов, 128 квартир. Здесь располагались несколько организаций, аптека №1, шахматный клуб, одно время – даже Министерства местной и бытовой промышленности республики.

Это был дом «хрущевского типа», с очень небольшими по площади квартирами. В нашей двушке были смежные комнаты, крошечная кухня в четыре квадрата, вместо ванны – стоячий душ. Зато расположение шикарное: центр города, всё рядом, прямо около дома – остановка автобусов, магазины, кафе, почта. А в Новый год на площади Орджоникидзе всегда было очень весело: все пили шампанское, братались и поздравляли друг друга с праздником.

К концу 80-х здание потихоньку пришло в упадок: постоянно прорывало канализацию и отопление, вся вода уходила под дом. Возможно, из-за этого грунты растеплились, и фундамент «повело». Последние две зимы мы жили без отопления. Представляете, каково это в минус 50? Нас таких отчаянных в подъезде осталось три семьи, большинство соседей поразъехались кто куда. В этот дом даже бичи заходить боялись: вместо ступеней в подъезде – ледяная горка, света нет, на стенах – толстый слой инея, сверху свисают сталактиты из снега. Друзья смеялись, что я живу как в снежной избушке.

Несмотря на то, что большинство квартир в подъезде пустовало, даже бичи обходили его стороной.Фото: Из личного архива героя публикации

Жену и детей я отправил к родственникам, а сам выживал, как мог. На первом этаже стоял силовой щит. Я бросил вниз три провода, купил строительный калорифер и им отапливался. Правда, грохотал мой спаситель знатно: двигатель и лопасти были железные – все равно что рядом с трактором спать. От коммуникаций нас отрезали, поэтому воду приходилось таскать из соседнего подъезда в 40-литровом бидоне. Несколько раз ходил на прием к мэру П.П.Бородину, но ответ всегда был один: ничем не можем помочь.

Как-то вечером стучится ко мне соседка с третьего этажа и спрашивает: «Запах газа чувствуешь?». Выйдя на лестницу, я ощутил его очень отчетливо. Вскоре мы нашли причину: в одной из брошенных квартир стояла газовая плита, все 4 конфорки были открыты на полную, а рядом – зажженная свеча. Не рвануло только из-за жутких сквозняков – в условиях тогдашнего страшного дефицита жильцы, уезжая, поснимали все двери и вынули оконные рамы вместе со стеклами. Мы тогда не на шутку испугались: детской шалостью или случайностью такое быть не могло.

Сейчас вспоминаю, в каких условиях жил, и страшно становится: за ночь вода в чайнике превращалась в лед, приходилось ножом долбить, тряпку на пол бросишь – примерзает. Но я был молод, и на сложностях не зацикливался. Спасала работа – будучи начальником передвижной телевизионной станции, объездил всё от Булгуняхтаха до Хатырыка: снимали концерты, спортивные соревнования, демонстрации и другие мероприятия.

Владимир Семенов (справа) с коллегами.Фото: Из личного архива героя публикации

В 1991-м из левого крыла дома всех оставшихся жильцов выселили, и начался капремонт. Работы растянулись почти на два года. Нам пообещали, что после окончания работ мы въедем туда. Поэтому, как только подключили коммуникации, мы сами красили, белили и клеили обои – сил ждать еще пару месяцев уже не было. Переехали в апреле 1993-го, последние вещи перевезли в начале мая. 9 и 10 подъезды закрыли на ремонт, следующим на очереди был восьмой, где еще жили несколько семей.

Однажды вечером, за пару недель до обрушения, мы увидели какой-то рыжий ручеек, который двигался по направлению от нашего 10-го подъезда. Присмотревшись, поняли, что это: дом организованно покидали одни из самых живучих его «жителей» – тараканы.

В июне 1993-го я работал в Мирном и узнал о случившемся из новостей: про это ЧП говорили буквально в каждом выпуске. Помню, показывают эти кадры, а там крупным планом – обои из нашей прихожей, которые я своими руками клеил. Что интересно, соседняя 128 квартира осталась нетронутой. В первый день после ЧП дом оцепила милиция, никого не пускали – боялись нового обрушения. Накануне, по словам очевидцев, у нашего подъезда сверху падали кирпичи.

В первый день после ЧП территорию оценила милиция - боялись нового обрушения.Фото: Из личного архива героя публикации

В то время мэром Якутска уже был А.А.Томтосов. Он отдал распоряжение снести дом. Это оказалось делом не из простых: несколько тягачей долго пыхтели, пытаясь разрушить добротные стены из красного кирпича толщиной в метр, которые не очень-то поддавались. Жильцов расселили в новенький крупнопанельный дом на улице Лермонтова, 90/1 – тогда этот район считался окраиной, и вместо двушки нам дали 4-комнатную квартиру. В этот же дом переехали и другие наши соседи.

Надо же – столько лет прошло, но, когда еду по площади Орджоникидзе, гляжу на Саха-театр, а вижу свой дом».

Губит дома вода

Одна из основных проблем Якутска – обводнение. Из-за того, что город расположен в долине, на ровной поверхности, его территория склонна к заболачиванию. Масштабное жилищное строительство, начавшееся в конце 60-х – начале 70-х годов, засыпка мелких озер и проток под стройплощадки, многочисленные нарушения в процессе эксплуатации объектов городской инфраструктуры, отсутствие вертикальной планировки и ливневой канализации усугубили ситуацию.

- Когда в Якутске началось строительство жилых домов с централизованным отоплением, теплосети шли не снаружи, как сейчас, а их закладывали в грунт, - отмечает доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, профессор Виктор Васильевич Шепелёв. - По мере износа трубы начинали протекать, а так как повреждений видно не было, то вода из них «бежала» постоянно – в городе шли колоссальные потери воды.

Здание магазина "Прогресс". Такие длинные, рассекающие здание трещины успешно ремонтировали.

Вся вода уходила в сезонноталый слой почвы, который оттаивает за лето и принимает всю влагу с поверхности. В районе Якутска он и так не очень мощный – полтора-два метра, хороший дождь может насытить его за сутки. С естественными объемами (дожди, таяние снега) он справлялся, но многочисленные коммунальные утечки и заблокированные пути естественного стока воды сделали свое дело. Из-за переувлажнения этого слоя активизировались процессы пучения, последствия которых наблюдаются в различных частях Якутска. Тем не менее, город строился – начали прокладывать дороги, а значит, поднимать их с помощью подсыпок грунта. В результате улицы превратились в своего рода дамбы для грунтовых вод. Система же ливневой канализации делалась (и до сих делается) по остаточному принципу. Масла в огонь подлила и активизация городского благоустройства. Твердые покрытия дорог, тротуаров, площадок вблизи зданий и под ними резко сократили объемы испарений грунтовой влаги. Все это вкупе с общей загрязненностью города привело к образованию подземных засоленных вод с отрицательной температурой (криопэгов). Содержащиеся в них сульфаты и другие компоненты обладают повышенной агрессивностью к бетонам. Именно они серьезно пошатнули несущие способности фундаментов зданий.

Продолжение следует…

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

С 1960-х годов средняя годовая температура в Якутске повысилась на 1,5-2 градуса

Большинство ученых сходятся в том, что происходящие изменения климата – результат деятельности человека.

Потепление в северном полушарии началось в 60-е годы. За это время средняя годовая температура в Якутске повысилась на 1,5-2 градуса. Зимы в Якутске стали намного теплее, а вот температура лета изменилась незначительно.

На основе обработки данных наблюдений Якутской метеостанции за последние 140 лет ряд ученых делают вывод, что текущий период потепления завершится в 2020-2025 годах. За ним последует период похолодания, который продлится ориентировочно до 2050 года.

Однако в современных условиях такие прогнозы – дело неблагодарное. Точно предсказать, как поведет себя климат, невозможно.