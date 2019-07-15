2019-07-15T19:54:49+03:00
Происшествия

Двое детей утонули в реке под Якутском, течением унесло четверых взрослых, которые пытались их спасти

В поисках людей спасатели МЧС республики прочесывают акваторию реки [видео]
Нинель ГУСЕВА
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Трагедия произошла 15 июля в районе острова Понамарев на реке Лена. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).Трагедия произошла 15 июля в районе острова Понамарев на реке Лена. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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Двое детей утонули в реке под Якутском. Четверо взрослых, которые пытались их спасти, числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла 15 июля в районе острова Понамарев на реке Лена. Как выяснилось, группа из десяти человек, в том числе пятеро детей, отдыхали на несанкционированном пляже в пригороде Якутска.

Во время купания двое детей начали звать на помощь. На их крики прибежали и бросились на помощь четверо взрослых. Ребятишек удалось извлечь из воды, однако реанимационные мероприятия на берегу результата не дали. Четверых взрослых, которые пытались спасти детей, унесло течением, они числятся пропавшими без вести.

В настоящее время на месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС России, ГИМС и республиканской службы спасения. В поисковых работах задействовано семь единиц техники. С оставшимися на берегу женщиной и тремя детьми работает ведомственный психолог Главного управления МЧС республики.

В реке под Якутском утонули двое детей. .Спасатели ищут четверых взрослых, которые бросились им на помощь, но их унесло течением.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя следкома Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Её сотрудники проведут осмотр места происшествия и неотложные проверочные мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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