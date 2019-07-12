2019-07-12T13:00:02+03:00
Экономика

В Якутске застройщик требует у мэрии деньги за аренду школ до начала учебного года

Заместитель главы города по экономике прокомментировал ситуацию
Мария Удовкина
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Заместитель мэра выразил уверенность, в том, что властям города и «Газэнергомонтаж» в ближайшее время удастся прийти к соглашению.Заместитель мэра выразил уверенность, в том, что властям города и «Газэнергомонтаж» в ближайшее время удастся прийти к соглашению.
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Михаил Воробьев, заместитель главы города по экономике и финансам, прокомментировал проблемную ситуацию с заключением контракта по объектам социальной инфраструктуры, построенным по линии государственно-частного партнерства в Якутске:

- Наши партнеры «Газэнергомонтаж» настаивают на невыполнимых для города условиях, в том числе с точки зрения действующего федерального законодательства. Муниципальный контракт, о котором идет речь – на аренду трех школ, трех детсадов, музыкальной школы и библиотеки – не может иметь обратной силы, и не может заключаться «задним числом», чего от нас требует подрядчик. Власти города не имеют права оплачивать аренду за первый квартал 2019 и тем более за четвертый квартал 2018 года, когда объекты принимались и резались ленточки, - отметил Михаил Воробьев.

Замглавы Якутска также подчеркнул, что стоимость аренды восьми объектов должна быть эквивалента суммам налога на имущество плюс земельный налог – в этом смысл и суть. Город пошел навстречу застройщику и включил в эту сумму 20% НДС. На сегодня позиция администрации Якутска состоит в том, что в 2019 году оплата за аренду должна быть осуществлена в сумме 54,5 млн рублей, то есть, за два квартала, а не 109 млн – за весь год целиком, как настаивает партнер.

По предварительным оценкам, за весь срок действия договора до 2026 года «Газэнергомонаж» получит более 1 млрд рублей арендных платежей. Параллельно, из бюджета города будет выплачиваться стоимость самих объектов и часть расходов на их содержание. За восемь построенных по ГЧП социальных объектов муниципальному бюджету предстоит выплатить, без малого, еще 3,5 млрд рублей.

Заместитель мэра выразил уверенность в том, что властям города и «Газэнергомонтажу» в ближайшее время удастся договориться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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