В Якутске готовят к открытию школу №25 и детскую школу искусств с библиотекой в 203 микрорайоне. Подготовку к вводу объектов в эксплуатацию проверила глава города Сардана Авксентьева.

Детская школа искусств в 203 микрорайоне будет оснащена музыкальными инструментами и другим оборудованием. Совмещенная с ней библиотека на 130 тысяч томов снабжена автоматизированной системой возврата книг. Здесь создана безбарьерная среда, установлены пандусы и подъемники.

Новая школа №25 на улице Я. Потапова рассчитана на 350 мест.

Новая школа №25 на улице Я. Потапова площадью более 6 тысяч квадратных метров рассчитана на 350 мест. В здании есть библиотека с читальным залом, спортивный и актовый зал с костюмерной и артистической комнатами. Будут работать компьютерный класс, кабинеты начальной военной подготовки, русской национальной культуры и культуры коренных народов.

Оба объекта строятся в рамках государственно-частного партнерства.

Оба объекта строятся в рамках государственно-частного партнерства и будут введены в эксплуатацию до конца февраля.