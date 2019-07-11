2019-07-11T12:44:39+03:00
Происшествия

Экс-директор якутского «Водоканала» задержан и помещен под домашний арест

Николая Жесткова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Нинель ГУСЕВА
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Подозреваемый признал вину и заявил о согласии возместить причиненный предприятию ущерб в полном объеме.Подозреваемый признал вину и заявил о согласии возместить причиненный предприятию ущерб в полном объеме.Фото: ЯСИА
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Экс-директор якутского «Водоканала» Николай Жестков задержан и помещен под домашний арест. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. 11 июля ему было предъявлено обвинение. Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова, обвиняемый признал полностью вину.

С учетом активного сотрудничества со следствием и согласия возместить причиненный предприятию ущерб в полном объеме, решением Якутского городского суда экс-директор «Водоканала» помещен под домашний арест.

По данным следствия, «Водоканал» заключил с компанией «Гейзер», директором которой была супруга Николая Жесткова, договор на поставку питьевой водой из скважины на 20 лет вперед. С 2009 по 2017 год на покупку воды у ООО «Гейзер» предприятие потратило более 30 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки ФСБ республики. Расследование продолжается.

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Уголовное дело возбуждено по результатам проверки ФСБ республики (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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