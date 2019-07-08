Экс-директора якутского «Водоканала» подозревают в злоупотреблении полномочиями

Экс-директора якутского «Водоканала» Николая Жесткова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки ФСБ республики.

В январе 2010 года он заключил с компанией «Гейзер», директором которой была его супруга, договор на обеспечение питьевой водой из скважины на 20 лет вперед. По версии следствия, сделка не была обусловлена производственной и экономической необходимостью предприятия.

Скважину компании «Гейзер» «Водоканал» использовал с 2009 по 2017 год, несмотря на то, что она не была резервным источником хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения города. За это время предприятие потратило на покупку воды у ООО «Гейзер» более 30 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя следкома Якутии по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова, уголовное дело возбуждено по результатам проверки ФСБ республики.

Максимальное наказание за использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности – лишение свободы на срок до четырех лет.