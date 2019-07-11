Где обедает Айсен Николаев и какой его любимый цвет – якутяне пообщались с главой республики в прямом эфире

10 июля глава республики Айсен Николаев провел очередной прямой эфир сразу в четырех социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и Фэйсбук. Якутяне на протяжении часа задавали главе республики свои вопросы.

Начался эфир достаточно активно – никто не хотел упустить возможность задать вопрос главе республики. А вот передать привет маме догадался лишь один из пользователей Инстаграм. Так Лера Прокопьевна получила особое внимание Айсена Николаева.

Также глава Якутии прокомментировал инцидент с якутским борцом Арыйааном Тютриным на чемпионате России по вольной борьбе:

- Его бессовестным образом засудили. Конечно, это очень прискорбно, что даже на больших чемпионатах такие вещи происходят. На последней секунде до конца схватки человеку взяли и влепили предупреждение, в результате которого он проиграл. Мы вмешались, разбирались на уровне руководства федерации. Договорились, что Арыйаан поедет на турнир Циолковского, который пройдет в Польше в начале августа, с ним поедут новый чемпион России и прошлогодний чемпион. У кого из них троих будет лучший результат, тот и поедет на чемпионат мира в Казахстане.

Во время прямого эфира один из пользователей отметил красивый цвет кресла.Фото: социальные сети

Наряду с такими острыми темами, как пожары в Верхневилюйском районе, строительство моста через Лену и повышение пенсий, прозвучали и весьма забавные. Так, мы узнали, что любимый цвет главы – синий, а любимое время года – ранняя осень. На вопрос, какой фильм вы можете пересматривать бесконечно, Айсен Сергеевич уверенно ответил: «Бриллиантовая рука». Историю о драгоценностях, запечатанных в гипс, глава республики готов смотреть хоть каждую неделю. Однако времени на кино практически нет – делать это получается только во время авиаперелетов.

Жители Якутии оценили прямой эфир главы республики.Фото: Социальные сети

Выяснилось, что в университете будущий глава Якутии больше всего не любил историю КПСС. История международного коммунистического движения студента Николаева не увлекала. А самым нелюбимым предметом в школе было черчение.

Следующий вопрос был связан со страхами. Оказалось, что больше всего на свете глава Якутии боится болезни родных. На прямом эфире также выяснилось, что чаще всего Айсен Сергеевич ужинает дома, а обедает в разных местах из-за постоянных встреч. На вопрос о ближайшем отпуске глава Якутии ответил, что хотел бы отдохнуть дней десять в августе, но удастся ли ему это, пока неизвестно.

Кому-то запомнилось кресло, а кому-то - часы.Фото: Социальные сети

В ответ на вопрос одного из пользователей Инстаграм: «Кто ваш любимый герой?», глава Якутии назвал первого президента республики Михаила Николаева и «творца сингапурского чуда» Ли Куан Ю.

Также якутян интересовало, какое количество аппаратуры обеспечивает прямой эфир. Как выяснилось, часовое общение с пользователями соцсетей обеспечивали всего четыре смартфона.