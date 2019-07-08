2019-07-08T04:28:14+03:00
Спорт

Якутский борец Арыйаан Тютрин примет участие в международном турнире в Польше

Победитель этих стартов поедет на чемпионат мира-2019 в Нур-Султан
Нинель ГУСЕВА
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На прошедшем чемпионате России по вольной борьбе Тютрин выбыл в четвертьфинале из-за необъективного судейства.На прошедшем чемпионате России по вольной борьбе Тютрин выбыл в четвертьфинале из-за необъективного судейства.
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Якутский борец Арыйаан Тютрин, выбывший с чемпионата России в 1/4 финала, примет участие в международном турнире памяти Циолковского и Пытлясинского. Старты пройдут 2-4 августа в Польше.

В весе 57 кг Россию на турнире представят действующий чемпион мира Заур Угуев, новоиспеченный чемпион страны Рамиз Гамзатов и обладатель Кубка мира-2019 Арыйаан Тютрин.

Кто из них займет самое высокое место на этом турнире, тот и поедет на сентябрьский чемпионат мира-2019 в Нур-Султан, где будут разыгрываться олимпийские путевки, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Якутии.

На прошедшем чемпионате России Тютрин выбыл из борьбы в четвертьфинале. Когда толпа дагестанских болельщиков подбежала к судейскому столу, главный судья решил засчитать победу его сопернику Гасангусейну Батрудинову.

По мнению главного тренера сборной России Дзамболата Тедеева, судья на ковре необъективно дал балл Батрудинову за полторы секунды до окончания схватки. Впоследствии он был отстранен от работы на чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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