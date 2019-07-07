Айсен Николаев: «Для Якутии БАМ - не просто железная дорога»

В Амурской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 7 июля в Тынду на поезде из Нерюнгри прибыл Айсен Николаев.

- Строительство этой магистрали - величайший пример консолидации и патриотизма. Для нашей республики БАМ – это не просто железная дорога. Это то, что реально связывает нас с остальной частью нашей великой страны и позволяет развивать не только Южную Якутию, но и весь регион, - подчеркнул глава Якутии на встрече с ветеранами БАМа.

Айсен Николаев отметил, что 27 июля, в канун Дня железнодорожника, в Якутии откроется регулярное пассажирское сообщение от станции Нижний Бестях. Этого исторического события жители республики ждали 34 года – строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск было начато в марте 1985 года.

До Москвы можно будет уехать ориентировочно за 7800 рублей в плацкарте или за 12900 рублей в купе. Билет до Благовещенска обойдется в 4700 рублей (купе) или 2800 рублей (плацкарт). До Нерюнгри - от 900 рублей (общий вагон с сидячими местами), 1500 (плацкарт) до 2400 рублей (купе). Для удобства сельских жителей в пути до Томмота поезд будет делать 8-9 минутных остановок.

Поезда с Нижнего Бестяха будут отправляться один раз в два дня.

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Этого исторического события жители республики ждали с 1985 года (ПОДРОБНОСТИ)