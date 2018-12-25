Стройка длиной в 33 года: в Якутии сдали железнодорожную линию Беркакит-Томмот-Якутск

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-25T11:32:14+03:00

Первые пассажирские поезда до станции Нижний Бестях планируется запустить в августе 2019 года.

Этого исторического события жители республики ждали с 1985 года

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24 декабря в Якутии завершено строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. Работы по строительству пускового комплекса Томмот-Якутск выполняла компания «Железные дороги Якутии».

После осмотра построенных объектов подписан акт технической готовности к работе железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях. Для сдачи пускового комплекса в постоянную эксплуатацию предстоит получить одобрение государственной комиссии.

Этого исторического события жители республики ждали 33 года – строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск было начато в марте 1985 года.

Первые пассажирские поезда до станции Нижний Бестях планируется запустить в августе 2019 года.

Эксплуатацию участка Томмот – Нижний Бестях осуществляет компания «Железные дороги Якутии». Предприятие перевозит грузы и владеет инфраструктурой железнодорожного транспорта на участке Нерюнгри – Томмот протяженностью 368 км.