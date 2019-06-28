Глава Якутии лично посетил Верхоянье и проверил ход тушения пожаров

27 июня глава Якутии Айсен Николаев посетил Верхоянский район и особое внимание уделил мерам по ликвидации и тушению природных пожаров, работе всех структур, направленных на стабилизацию ситуации.

Сразу по приезду Ил Дархан облетел наиболее пожароопасные территории. Сейчас в Верхоянском районе зафиксировано 3 лесных пожара в зоне обслуживания, один уже локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составляет свыше 200 тыс. гектаров. Основная часть территории пожаров находится в зоне контроля, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Также Айсен Николаев встретился с отрядом добровольцев из 80-ти человек, задействованными в тушении лесных пожаров и провел выездное заседание по обсуждению ситуации, сложившейся на территории Верхоянского и Момского районов.

- По итогам выездного заседания КЧС я вынес ряд решений по выделению дополнительных запасов топлива, сил и средств для более оперативного пожаротушения. Такие пожары, к сожалению, у нас в республике достаточно часто происходят. Просто в Верхоянском районе таких пожаров не было свыше 15 лет. По линии федеральных структур для усиления пожаротушения сюда переброшен спецотряд десантников. В случае ухудшения ситуации есть договорённость, что будут привлекаться и дополнительные силы, – подчеркнул Айсен Николаев.

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