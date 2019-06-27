2019-06-27T03:58:04+03:00
Происшествия

В Верхоянском районе Якутии действуют 10 природных пожаров [ВИДЕО]

На место вылетела дополнительная группа пожарных на вертолете Ми-8 с водосливным устройством
Нинель ГУСЕВА
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Угрозы населенным пунктам нет.Угрозы населенным пунктам нет.
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В Верхоянском районе республики действуют 10 природных пожаров. Один из них, на общей площади 35,5 га, полыхает на землях лесного фонда.

26 июня в Верхоянский район для оказания помощи в тушении природных пожаров переброшены 9 специалистов наземной службы охраны лесов. Группа отправилась на место на вертолете Ми-8 с водосливным устройством.

Вместе со сотрудниками «Якутлесресурса» в Верхоянье вылетел летчик-наблюдатель «Авиалесоохраны» для координации работы с водосливным устройством по кромке пожаров.

На сегодняшний день общая площадь, пройденная огнем в Верхоянье, составляет 292 970 га. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Лесные пожары в Якутии.

Виновника одного из пожаров в Верхоянском районе нашли работники лесничества совместно с дознавателями МЧС республики и сотрудниками МВД. Причиной масштабного возгорания, которое не могут потушить до сих пор, стало неосторожное обращение с огнем. Кроме лесного массива, огонь уничтожил и повредил имущество граждан на сумму более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день в тушении пожаров в Верхоянском районе республики задействованы 274 человека и 29 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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