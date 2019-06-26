2019-06-26T04:18:39+03:00
Происшествия

В двух районах Якутии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Верхоянском и Момском районах действуют 19 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет
Нинель ГУСЕВА
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Одна из основных причин возникновения пожаров в Верхоянье – человеческий фактор.Одна из основных причин возникновения пожаров в Верхоянье – человеческий фактор.Фото: ЯСИА
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В Верхоянском и Момском районах республики объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Для органов управления и сил республиканской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС установлен межмуниципальный уровень реагирования. Правительству республики и главам органов местного самоуправления предписано принять все необходимые меры по обеспечению жизнедеятельности людей в условиях режима чрезвычайной ситуации.

В Верхоянском районе действуют 11 природных пожаров, 4 из которых локализованы. В Момском районе зафиксировано 8 пожаров. Одна из основных причин возникновения пожаров в Верхоянье – человеческий фактор, а именно бесконтрольные сельхозпалы. Как отметил первый вице-премьер Алексей Колодезников, угрозы населенным пунктам нет, однако существует вероятность повышения уровня пожароопасности в этих районах.

Виновника одного из пожаров в Верхоянском районе нашли работники лесничества совместно с дознавателями МЧС республики и сотрудниками МВД. Причиной масштабного возгорания, которое не могут потушить до сих пор, стало неосторожное обращение с огнем. Кроме лесного массива, огонь уничтожил и повредил имущество граждан на сумму более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Айсен Николаев заявил, что на тушение пожаров в Верхоянье будут направлены средства из резервного фонда республики, привлечен вертолет Ми-8. По итогам встречи главы Якутии с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным готовится постановление Правительства России о выделении региону дополнительных средств из федерального бюджета на тушение природных пожаров и приобретение спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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