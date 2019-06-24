Жители Верхоянского района просят помощи у Главы Якутии

Как сообщает News.ykt, жители Верхоянского района разослали в СМИ письмо, где говорится, что население оставлено без поддержки и внимания правительства.

«В Верхоянском районе по состоянию на 22 июня леса горят в междуречьях Дулгалах — Яна — Адыча — Туостаах. С 3 июня [жители] день и ночь борются с пожарами, чтобы спасти сенокосные участки и село, уже иссякают силы и средства, сдают нервы из-за того, что остаются все эти дни без поддержки и внимания правительства. Практически правительство отстранилось от помощи населению Верхоянского района, объявив ЧС районного масштаба, переложив все на плечи района и жителей Верхоянья, закрывая глаза на чрезвычайные, страшные бедствия населения, переложив все расходы по тушению пожаров на муниципалитеты, предприятия и само население. И самое обидное и страшное, что идет информация и сводка, мол, в Верхоянском районе действует один пожар на площади 47 га или 65 га. Каждый день продолжается сбор денег через социальные сети, ежедневно поступают средства от земляков и тут же расходуются на закупку, доставку пожарных ранцев, мотопомп, бензина, дизтоплива, продуктов питания», — говорится в письме.

«Население Верхоянского района очень надеется, что их призыв о помощи передадут и [его] услышит сам глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Люди не теряют надежды, что их услышат и поддержат, что сам Ил Дархан примет меры поддержки по тушению и [ликвидации] последствий пожаров», — заключили верхоянцы.

24 июня на заседании комиссии ЧС первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников отметил, что в Верхоянском районе объявлен режим межмуниципального характера. Это позволит оказать поддержку жителям из резервного фонда республики.