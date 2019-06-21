Глава Якутии прокомментировал заявление Владимира Путина о строительстве моста через реку Лена

20 июня прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным» на которой прозвучал вопрос о строительстве моста через реку Лена.

— Это вопрос, который должно решить Правительство РФ вместе с Якутией. Это дорогой проект, проблема всегда заключалась в том, что он не имеет дальше продолжения. Всегда мне транспортники говорят: это тупиковая точка, и из-за этого окупаемость не просматривается совершенно. Но, тем не менее, чтобы город развивался, конечно, этот вопрос нужно будет решить и как можно раньше, - заявил Владимир Путин.

Строительство автомобильного моста значительно улучшит транспортную ситуацию не только в Якутии, но и по всему Дальнему Востоку. Мост соединит все крупные региональные объекты, существенно сократит траты республиканского бюджета, по подсчетам экономия составит 3,5 млрд рублей и улучшит логистику.

- Меня обрадовало, что он сам выбрал вопрос о нашем Ленском мосте, и порадовало, что президент впервые так четко сказал, что мост несмотря на то, что некоторые федеральные руководители возражают против его строительства, надо строить. И чем быстрее, тем лучше. Уверен, что после такого президентского высказывания о необходимости ускорения решения вопроса о строительстве Ленского моста вопрос будет решаться быстрее, - прокомментировал слова президента глава Якутии Айсен Николаев.

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