2019-06-21T06:06:13+03:00
Общество

Глава Якутии прокомментировал заявление Владимира Путина о строительстве моста через реку Лена

Возможно, слова президента ускорят решение главного вопроса республики
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

20 июня прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным» на которой прозвучал вопрос о строительстве моста через реку Лена.

— Это вопрос, который должно решить Правительство РФ вместе с Якутией. Это дорогой проект, проблема всегда заключалась в том, что он не имеет дальше продолжения. Всегда мне транспортники говорят: это тупиковая точка, и из-за этого окупаемость не просматривается совершенно. Но, тем не менее, чтобы город развивался, конечно, этот вопрос нужно будет решить и как можно раньше, - заявил Владимир Путин.

Строительство автомобильного моста значительно улучшит транспортную ситуацию не только в Якутии, но и по всему Дальнему Востоку. Мост соединит все крупные региональные объекты, существенно сократит траты республиканского бюджета, по подсчетам экономия составит 3,5 млрд рублей и улучшит логистику.

- Меня обрадовало, что он сам выбрал вопрос о нашем Ленском мосте, и порадовало, что президент впервые так четко сказал, что мост несмотря на то, что некоторые федеральные руководители возражают против его строительства, надо строить. И чем быстрее, тем лучше. Уверен, что после такого президентского высказывания о необходимости ускорения решения вопроса о строительстве Ленского моста вопрос будет решаться быстрее, - прокомментировал слова президента глава Якутии Айсен Николаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин на Прямой линии-2019 о мосте через Лену: Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Гамов: Все "подстроено" в Кремле? Полтора миллиона вопросов от рядовых граждан невозможно сымитировать
Наш корреспондент ведет прямые включения на Радио "Комсомольская правда" из Гостиного двора, где проходит "Прямая линия" Владимира Путина с народом
Новости 24
Захотел фотосессию? Получи срок: в Якутске молодой парень украл упаковки цветного дыма для съемок
В Нюрбе мужчина проник к знакомому в дом и избил его жену
В Якутске на несколько месяцев перекроют дороги
Более 900 систем отопления в Якутске уже готовы к следующему сезону
Погода в Якутске на 21 июня
Теплые остановки в Якутске начнут «разговаривать»
В Якутии более трехсот пожарных тушат 687 га леса
Выявлены многочисленные нарушения в табагинской исправительной колонии
Поймай меня если сможешь: в Якутске мужчина разбил свое авто и заявил о его угоне
В Якутске планируется открытие IT-лицея
Гендиректор якутской фирмы по продаже авиабилетов осужден за мошенничество
Миллион цветов для столицы Якутии
Двухлетний «потеряшка»: в Якутии родители не уследили за сыном во время переезда
В Якутии состоится первый форум кузнечного ремесла
На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях заработают камеры видеонаблюдения
1011 человек примут участие в четвертом Якутском полумарафоне
Каникулы в Якутии: 661 лагерь открыл свои двери для детей и подростков
Стали известны имена обладателей государственной премии Якутии в области здравоохранения
Выпускница Якутского саха-политехнического лицея стала первой в этом году двукратной стобалльницей
В Якутии открылись еще два центра амбулаторной онкопомощи
В Якутске сотрудник Пенсионного фонда потребовал с родителей ребенка-инвалида лишнюю справку
К 2020 году в Якутии построят новый концертный комплекс
В Якутске пройдут Дни литовской культуры