Самолет Ан-24, который выкатился за пределы ВПП в Якутске, эвакуировали, аэропорт работает в штатном режиме

В Якутске ликвидировали последствия инцидента с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 10 человек, никто не пострадал.

Утром 18 июня самолет Ан-24 авиакомпании «Якутии» выполнял рейс №403 по маршруту Якутск – Зырянка. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе аэропорта «Якутск», на исполнительном старте из-за неисправности рулевого управления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Работа главной воздушной гавани республики была полностью возобновлена в 9:00, спустя два часа после инцидента. Самолет, выкатившийся за пределы ВПП, успешно отбуксировали на стоянку бригада авиационно-технической базы авиакомпании «Якутия» при участии служб аэропорта «Якутск».

Как сообщил «КП в Якутии» источник из числа персонала авиакомпании, по результатам проведенного осмотра воздушное судно исправно. К расследованию причин и обстоятельств инцидента приступила комиссия под руководством ведущего специалиста-эксперта отдела инспекции по безопасности полетов Якутского управления Росавиации Владимира Новикова.

Из-за авиационного происшествия было отложено отправление одного центрального (Якутск — Москва — Сочи) и пяти местных рейсов. К 9:40 все задержанные на вылет рейсы были выполнены. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево, который был перенаправлен в Мирный, уже приземлился в Якутске.

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