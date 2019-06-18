2019-06-18T05:41:26+03:00
Происшествия

В Якутске самолет АН-24 выкатился за взлетно-посадочную полосу

На борту находились 10 человек, никто из них не пострадал
Мария Удовкина
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Никто из находящихся на судне не пострадал.Никто из находящихся на судне не пострадал.Фото: Архив "КП"
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18 июня самолет авиакомпании «Якутия» направлялся в Зырянку. На старте случилась неисправность рулевого управления, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.

Сейчас самолет эвакуируют на первую гоночную стоянку, создают комиссию по расследованию инцидента.

- Воздушное судно после проведенного осмотра исправно. Ждем комиссию по расследованию, никто не пострадал. Буксировка самолета прошла успешно - сообщил «КП в Якутии» источник из числа персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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