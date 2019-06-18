В Якутске самолет АН-24 выкатился за взлетно-посадочную полосу
На борту находились 10 человек, никто из них не пострадал
Никто из находящихся на судне не пострадал.Фото: Архив "КП"
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18 июня самолет авиакомпании «Якутия» направлялся в Зырянку. На старте случилась неисправность рулевого управления, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.
Сейчас самолет эвакуируют на первую гоночную стоянку, создают комиссию по расследованию инцидента.
- Воздушное судно после проведенного осмотра исправно. Ждем комиссию по расследованию, никто не пострадал. Буксировка самолета прошла успешно - сообщил «КП в Якутии» источник из числа персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU